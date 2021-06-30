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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Hyundai, "kabul edilemez" dayanıklılıkları hakkında cevaplar bulmak istiyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Hyundai patronu Andrea Adamo, süspansiyon sorunlarının takımı bu sezon 3. kez galibiyetten etmesinin ardından; Hyundai'nin "kabul edilemez" dayanıklılığı hakkında cevaplar bulmak istiyor.

Hyundai, "kabul edilemez" dayanıklılıkları hakkında cevaplar bulmak istiyor

Koreli ekip, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kenya Rallisi'nde, Kenya ovalarında gerçekleştirilen etapları Thierry Neuville'le domine ederek zafere ulaşmak üzereydi. Fakat rallinin bitimine sadece 4 tur kala, Neuville'in süspansiyonu kırıldı ve Belçikalı pilot ralliye veda etti.

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Bu, bu sezon süspansiyon sorunlarının takıma pahalıya patladığı üst üste 3. ralli oldu. Hyundai pilotu Ott Tanak, Portekiz ve Sardunya'da rahat bir şekilde rallileri kazanmak üzereydi ki süspansiyon sorunları Estonyalı pilotu galibiyetten etti. 

Takım patronu Adamo, Hyundai i20 aracında yer alan süspansiyon parçalarının test edildiğini söylese de bu sezonki 3. süspansiyon sorununun ardından "takımın bir şeyleri yanlış yaptığını" kabul etti ve çözümler aranacağını belirtti.

"Mutlu olamayız, bu problemler yaşadığımız üst üste 3. ralli oldu. Yani, buna şanssızlık diyemeyiz. Bahane üretmeyeceğiz, bu sorunlar yaşanmamalı. Neler olduğunu anlamalıyız."

"Geçen sene Sardunya ve Türkiye Rallilerinde kullandığımız parçaları kullanıyoruz. Performansımızı artırdık ancak dayanıklılık konusunda eksiklerimizi var ve bunun neden olduğunu anlamalıyız."

"Bahaneler aramıyorum ve bu sorunlar yaşanmamalı. Panik yapmadan neleri yanlış yaptığımızı anlamamız gerek."

"Elimizde geçen sene kullandığımız parçaların aynısını var, bazı parçalar 2017'den kalma. Araç performansını arttırdık ancak belki de sorunlar farklıdır. Bilmiyorum, ben bir mühendis değilim. Çözümler bulmamız gerek."

 

Neuville, 19 yıl aradan sonra WRC takvimine dönen Kenya'nın zorlu şartlarında yapılan ralliyi, 57.4 saniye farkla lider götürüyordu ve galibiyete doğru gidiyordu.

Neuville, Safari Rallisi'nde galibiyeti kaçırdığı için üzgün olsa da takımının çözümler bulacağını düşünüyor. 

Konu hakkında konuşan Neuville, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef, büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Sadece benim için değil, takım için de zorlu bir dönemden geçiyoruz. Lider götürdüğümüz 3 ralliden de süspansiyon sorunları nedeniyle çekilmek zorunda kalsak da birbirimize bağlı kalıyoruz."

"Bu durum zorlayıcı ama takımın yanında olmam gerek. Hepimiz fazlasıyla mücadele ediyoruz ve kesinlikle yaşananın sorunlara çözümler bulmaya çalışarak, daha da sıkı mücadele edeceğiz."

"Araçta rahat hissediyorum ve her şey gayet iyi çalışıyor. Bu sabah, amortisörde sorun yaşamamız büyük bir sürpriz oldu. Zorlu bir etkinlik olacağını biliyorduk ve bence bu ralliye gayet iyi hazırlanmıştık. Herkes sıkıca çalışıyordu."

"Motivasyonumuz var ancak şansımız eksik. Daha güçlü döneceğimizden ve sezonun geri kalanından daha çok zevk alacağımızdan eminim."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

 

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