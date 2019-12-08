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Hyundai ile ilk testin ardından Tanak’ın “hiçbir şüphesi yok”

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Hyundai ile ilk testin ardından Tanak’ın “hiçbir şüphesi yok”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Ara 2019 12:46

Son Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak, bu hafta Hyundai i20 Coupe WRC ile yaptığı ilk testin ardından şampiyonluğunu koruma konusunda “hiçbir şüphesi olmadığını” söyledi.

Tanak, bu sene Toyota ile WRC şampiyonluğunu kazandıktan sonra şok bir şekilde Hyundai ile iki senelik bir anlaşma imzalamıştı ve ilk testini bu hafta Fransız Alpleri’nde yaptı.

2020 için Thierry Neuville, Sebastien Loeb ve Dani Sordo’ya katılan Estonyalı sürücü, şampiyonluk için savaşmaya şimdiden ikna olduğunu söyledi.

Paris’teki FIA Ödül Gecesi’nde konuşan Tanak, “Hyundai bu sene üreticiler şampiyonasını kazandı. Yani gelecek sene iyi bir yerde yer alacağımdan hiç şüphem yok.”

“Takım değiştirmek hiçbir zaman kolay değildir, alışmak zaman alır. Ancak şampiyonluk için savaşmak için gereken her şeye sahip olacağıma inanıyorum. Gelecek seneki hedef kesinlikle şampiyonluk için savaşmak. Testte de araçta rahat hissettim.”

“Bir takımdan ayrılmak hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de böyle bir araçtan ayrılmak… Toyota’da harika iki sene geçirdim ve araç gelişiyordu. Ve şüphesiz ki performans da vardı.”

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“Olduğunuz yerde kalmak her zaman daha kolaydır, ancak yine de zorlamak için çokça motivasyonum var ve tek bir şampiyonlukta kalmak istemiyorum. Daha fazlasını istiyorum.”

“Yıl boyunca Andrea Adamo (Hyundai takım patronu) ile temastaydım. Benim gibi zorlamayı seven biri gibi gözüküyor. Bu yüzden iyi bir ekip olduğumuzu ve takımın motivasyonun çok yüksek olduğunu ve şampiyonluk için her şeyi yapacak güçlerinin olduğunu düşünüyorum.”

“Şampiyonluk için savaşacak takımın Hyundai olduğunu hissettim.”

“Toyota ile uzun görüşmeler yaptık ve uzun süre boyunca ilerleme kaydedemedik. Ancak birbirimize kızgın veya dargın değiliz ve yarışmaya devam edeceğiz. Ancak bu sefer birbirimize karşı olacağız.” ifadelerini kullandı.

Toyota 2020’de altı kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve WRC2 Pro şampiyonu Kalle Rovanpera ile yarışacağını açıklamıştı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jamie Klein

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