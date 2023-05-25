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Hyundai için öncelik Toyota'yı yakalamak

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul'a göre Hyundai'nin Toyota'yı yakalamak için daha fazla enerji ve kararlılığa ihtiyacı bulunmakta.

Tom Howard
Ekleyen:
Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Bu sezon beş rallinin dördünü kazanan Toyota ve Ott Tanak ile zafer orucunu dindiren M-Sport Ford'a yetişemeyen Hyundai, bu sezon galibiyete ulaşamayan tek üretici konumunda.

Son olarak geçen sezonun son rallisi olan Japonya'da Thierry Neuville ile zafere ulaşan Hyundai için iyi haber, geçen yıla kıyasla sezona çok daha iyi başlamaları.

Kış boyunca gözle görülür aerodinamik iyileştirmelerden geçen güncellenmiş i20 N, İsveç, Meksika ve Portekiz'deki ikincilikler de dahil olmak üzere Neuville, Esapekka Lappi, Dani Sordo ve merhum Craig Breen ile toplam yedi podyum gördü.

Portekiz'den -ralliyi bir dakika geride bitirseler de- çifte podyumla ayrılan Hyundai, yine de durumdan memnun değil ve önceliği Toyota ile farkı kapatmaya vermiş vaziyette.

Autosport'a konuşan Cyril Abiteboul, "Kendimize karşı biraz daha dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Meksika'dan sonra rekabetçi göründüğümüze dair bir işaret aldık ama yine de Meksika'daki koşulların bize biraz yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"Artık tam konumumuza dair bir göstergeye sahibiz, dolayısıyla daha fazla enerji ve daha fazla kararlılıkla hareket etmeliyiz."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Abiteboul'un yorumlarından kısa süre sonra büyük bir adım atan Hyundai, eski Williams F1 ve Volkswagen WRC teknik direktörü Francois-Xavier Demaison ile anlaşarak teknik departmanını güçlendirdi.

Demaison, hem i20 N'nin geliştirilmesine, hem de TCR serilerindeki faaliyetlerine odaklanacak.

Yeni yapılanma hakkında da konuşan Abiteboul, takımın i20 N'yi geliştirmek için kendisine tahsis edilen homologasyon jokerlerinden birini kullanmayı planladığını doğruladı.

Abiteboul, "Homologasyon jokerlerimizi kullanacağız, bu konudaki planlarımızı kesinleştirme sürecindeyiz."

"Bildiğiniz gibi Rally1 yönetmelikleri gelişim konusunda oldukça kısıtlayıcı."

"Dürüst olmak gerekirse, bu muhtemelen incelenmesi gereken bir alan çünkü düzenlemeler nedeniyle sahip oldukları iyi fikirleri uygulayamayan bir ekibe sahip olmak maliyetleri arttırabilir."

"Ancak ekip burada ve araçtaki parçalar düzenli olarak değiştiriliyor, nitekim bir ralli şampiyonasındayız ve parçalar zarar görüyor."

"Homologasyon jokerlerinin bizi maliyet anlamında ne kadar rahatlatacağından emin değilim ve bunu tartışacağız." dedi.

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