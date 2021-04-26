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Önceki / Ogier: "Trafik kazasının ardından benim için ralli bitti sandım"
WRC / Hırvatistan Rallisi / Haberler

Hyundai: "Hırvatistan, WRC'ye ev sahipliği yapmayı hak ediyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai Motorsport patronu Andrea Adamo, başarılı geçen 2021 rallisinin ardından Hırvatistan'ın Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı hak ettiğini belirtti.

Hyundai: "Hırvatistan, WRC'ye ev sahipliği yapmayı hak ediyor"

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Zagreb'de gerçekleştirildi ve ralli, hem takımlar hem de personel tarafından oldukça hoş karşılandı. Hırvatistan böylelikle, şampiyonanın ilk kez gerçekleştirildiği 1970'lerin başında bu yana ralliye ev sahipliği yapan 34. farklı ülke oldu.

Ralli, resmi olarak taraftarlara açık olmasa da, Sebastien Ogier'in galibiyete ulaştığı ralliyi binlerce kişi seyretti.

Adamo, Hırvatistan Rallisi'nden övgüyle bahsetti ve rallinin, bazılarına kıyasla takvimde olmayı daha fazla hak ettiğini dile getirdi.

Adamo, "Dünya Ralli Şampiyonasının, doğru rallilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu rallilerin yeni olup olmadığının bir önemi yok."

"Artık takvimde kalmayı hak etmeyen bazı eski rallilerle ilgili kararı verme vakti geldi. Tutkulu ve işleri gerçekten şekilde yapmaya odaklanmış insanlar tarafından gerçekleştirilen yeni rallileri görmeyi tercih ederim."

“Hırvatistan'da gördüklerimiz sadece bir vurguydu. Dünya Ralli Şampiyonası'na katılmayı hak ettiklerini gösterdiler."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"Elbette bu daha henüz ilk rallileri ve her şey daha iyi yapılabilir, ama bence gördüğümüz etaplar bu rallinin güzelliğini kanıtlıyor." dedi.

Ogier de Hırvatistan Rallisi'nden övgüyle bahsetti ve takvimde yine rallilere sahip olmanın güzel olduğunu belirtti.

Pazar günkü basın toplantısında konuşan Ogier,: "Keşif sürüşünün ardından bunun büyük bir meydan okuma olacağını gördük, ancak sürüş anlamında eğlenceli görünüyordu: Hırvatistan Rallisi kesinlikle beklendiği gibi geçti."

“Bu etapları bu şartlarda geçmek harikaydı.”

Bu yıl takvimde üç yeni ralli bulunuyor. Bunlardan ilki Arctic Finlandiya, ikincisi Hırvatistan ve üçüncüsü Ypres Rallisi'ydi.

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Ogier: "Trafik kazasının ardından benim için ralli bitti sandım"

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Ogier: "Trafik kazasının ardından benim için ralli bitti sandım"
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Seri WRC
Etkinlik Hırvatistan Rallisi
Editör Jason Craig

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