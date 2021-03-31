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Önceki / Hyundai, Toyota ve M-Sport, WRC'nin hibrit döneminde sporda yer alacak
WRC / Haberler

Hyundai: "Hibrit kuralları WRC'yi 'güvenilir bir platform' haline getirdi"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Hyundai Motorsport’dan Andrea Adamo, Dünya Ralli Şampiyonası’nın yeni hibrit kurallar döngüsünün, otomobil üreticilerinin en yeni teknolojileri sergilemelerine olanak tanıyan "güvenilir bir platform" olduğunu söylüyor.

Hyundai: "Hibrit kuralları WRC'yi 'güvenilir bir platform' haline getirdi"

Adamo, Güney Koreli firmanın 2024 sezonunun sonuna kadar FIA şampiyonasında M-Sport Ford ve Toyota Gazoo Racing'le birlikte yarışacağı açıklandığında, bu yorumlarda bulundu.

Bu haberle birlikte, Adamo Autosport/Motorsport.com'a bu ay markanın planları konusunda 'iyimser' olduğunu belirtmiş olmasına rağmen, seride elektrifikasyon döneminin başlamasının ardından Hyundai'nin spordan çekilip çekilmeyeceği yönündeki spekülasyonlar da sona ermiş oldu.

İki kez üreticiler şampiyonu marka, 2014'te WRC'ye katıldıklarından beri elde ettikleri 18 zafere daha da fazlasını ekleyebilmek umuduyla, süpermini sınıfındaki i20N araçlarını, Rally1 projelerinde temel araç olarak kullanacak.

Bu zaferler, aralarında Ott Tanak, Thierry Neuville, Dani Sordo ve Hayden Paddon'un da bulunduğu bir dizi sürücü tarafından kazanıldı.

Adamo şunları söyledi: “Hyundai Motorsport, mevcut ve gelecekteki otomotiv teknolojisini sergilemek için güvenilir bir platform sunarak, Hyundai Motor Şirketi tarafından belirlenen küresel hedefleri desteklemek için var."

“Yarış ve ralli yoluyla, yarının Hyundai yol araçlarını etkileyebilir ve gelişimlerine yön verebiliriz; bu gerçek bir onur ve inanılmaz derecede ciddiye aldığımız bir görev."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

“Bu nedenle, 2022'den itibaren devreye girecek yeni hibrit regülasyonları aracılığıyla, FIA ​​ve WRC Organizatörü tarafından belirlenen, gelecekte izlenecek rotayı desteklemekten memnuniyet duyuyoruz."

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“Aracımızı, bugüne kadarki WRC başarımızdan ilham alan Hyundai i20 N etrafında geliştireceğiz."

"2 kez dünya şampiyonları olarak yeni bir meydan okumayı sıcak karşılıyoruz ve bu yeni dönemde Hyundai bayrağını dalgalandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Hyundai Motorsport, WRC girişimlerini Veloster N ETCR aracını kullanarak, Pure ETCR (Gerçek Elektrikli Araç Yarışı) şampiyonasıyla birleştirmeye hazırlanıyor.

Hyundai N departmanı başakan yardımcısı Till Wartenberg, ralli yarışlarının en üst serisinde yarışmanın, firma için "çok değerli bir test ortamı" olmaya devam ettiğini söyledi.

Wartenberg, "Daha sürdürülebilir çözümler benimsemek bizim için bir zorunluluk, bu nedenle WRC'nin; yol araçlarımızdaki teknolojiyle daha uygun bir ilişki yaratacak yeni hibrit düzenlemelerle, bu yönde ilerlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Bu meydan okumayı zevkle karşılıyoruz ve Hyundai Motorsport'taki yetenekli ve tecrübeli ekibin, şampiyonluğu ve son yıllarda kazandıkları ralli-galibi statüsünü korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacağını biliyoruz."

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Hyundai, Toyota ve M-Sport, WRC'nin hibrit döneminde sporda yer alacak

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Seri WRC
Editör Jason Craig

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