Hyundai, Finlandiya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı
Hyundai, 2020 Finlandiya Rallisi'de Ott Tanak, Thierry Neuville ve Craig Breen üçlüsüyle mücadele edeceklerini duyurdu.
Hyundai Motorsport bugün itibariyle Finlandiya Rallisi'ne katılacağı sürücüleri açıklayan ilk takım oldu.
Bu açıklama sürpriz olarak nitelendirilebilir. Çünkü WRC organizatörleri ve FIA her ne kadar 6-9 Ağustos'ta yapılacağını açıklasa da koronavirüs pandemisi nedeniyle yarışı bu tarihte yapıp yapmayacaklarına karar vermediler.
Hyundai her zaman olduğu gibi Jyväskylä'daki ralli için üç Hyundai i20 Coupé WRC hazırlama kararı aldılar.
Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul ve Ott Tänak-Martin Järveoja ikilisi, daha önce açıklandığı üzere rallide yer alacaklar. Bu ikiliye Craig Breen ve Paul Nagle'dan oluşan üçüncü bir kadro daha katılacak.
Bu, sürpriz bir karar olarak yorumlanabilir. Bu yıl daha önce İsveç Rallisi'nde de yer alan Breen, ralliyi yedinci sırada tamamlamıştı ve Finlandiya'da Dani Sordo'nun yer alması bekleniyordu.
Breen, açıklama ile ilgili "Paul ve ben araca geri dönmek için sabırsızlanıyoruz!" yorumunu yaptı.
Craig Breen, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport
Craig Breen, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Finlandiya Rallisi
|Pilotlar
|Craig Breen
|Takımlar
|Hyundai Motorsport
|Editör
|Francesco Corghi