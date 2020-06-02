Hyundai, Finlandiya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı

Hyundai Motorsport bugün itibariyle Finlandiya Rallisi'ne katılacağı sürücüleri açıklayan ilk takım oldu.

Bu açıklama sürpriz olarak nitelendirilebilir. Çünkü WRC organizatörleri ve FIA her ne kadar 6-9 Ağustos'ta yapılacağını açıklasa da koronavirüs pandemisi nedeniyle yarışı bu tarihte yapıp yapmayacaklarına karar vermediler.

Hyundai her zaman olduğu gibi Jyväskylä'daki ralli için üç Hyundai i20 Coupé WRC hazırlama kararı aldılar.

Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul ve Ott Tänak-Martin Järveoja ikilisi, daha önce açıklandığı üzere rallide yer alacaklar. Bu ikiliye Craig Breen ve Paul Nagle'dan oluşan üçüncü bir kadro daha katılacak.

Bu, sürpriz bir karar olarak yorumlanabilir. Bu yıl daha önce İsveç Rallisi'nde de yer alan Breen, ralliyi yedinci sırada tamamlamıştı ve Finlandiya'da Dani Sordo'nun yer alması bekleniyordu.

Breen, açıklama ile ilgili "Paul ve ben araca geri dönmek için sabırsızlanıyoruz!" yorumunu yaptı.