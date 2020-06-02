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Hyundai, Finlandiya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı

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Hyundai, Finlandiya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 05:44

Hyundai, 2020 Finlandiya Rallisi'de Ott Tanak, Thierry Neuville ve Craig Breen üçlüsüyle mücadele edeceklerini duyurdu.

Hyundai Motorsport bugün itibariyle Finlandiya Rallisi'ne katılacağı sürücüleri açıklayan ilk takım oldu.

Bu açıklama sürpriz olarak nitelendirilebilir. Çünkü WRC organizatörleri ve FIA her ne kadar 6-9 Ağustos'ta yapılacağını açıklasa da koronavirüs pandemisi nedeniyle yarışı bu tarihte yapıp yapmayacaklarına karar vermediler.

Hyundai her zaman olduğu gibi Jyväskylä'daki ralli için üç Hyundai i20 Coupé WRC hazırlama kararı aldılar.

Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul ve Ott Tänak-Martin Järveoja ikilisi, daha önce açıklandığı üzere rallide yer alacaklar. Bu ikiliye Craig Breen ve Paul Nagle'dan oluşan üçüncü bir kadro daha katılacak.

Bu, sürpriz bir karar olarak yorumlanabilir. Bu yıl daha önce İsveç Rallisi'nde de yer alan Breen, ralliyi yedinci sırada tamamlamıştı ve Finlandiya'da Dani Sordo'nun yer alması bekleniyordu.

Breen, açıklama ile ilgili "Paul ve ben araca geri dönmek için sabırsızlanıyoruz!" yorumunu yaptı.

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Liste

Craig Breen, Hyundai Motorsport

Craig Breen, Hyundai Motorsport
1/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
2/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
3/15

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
4/15

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
5/15

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
6/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
7/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Hyundai Motorsport

Craig Breen, Hyundai Motorsport
8/15

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Craig Breen, Hyundai Motorsport

Craig Breen, Hyundai Motorsport
9/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Hyundai Motorsport

Craig Breen, Hyundai Motorsport
10/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
11/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
12/15

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, Hyundai Motorsport

Craig Breen, Hyundai Motorsport
13/15

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
14/15

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
15/15

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

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Seri WRC
Etkinlik Finlandiya Rallisi
Pilotlar Craig Breen
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Francesco Corghi

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