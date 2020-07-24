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WRC / Estonya Rallisi / Son dakika

Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı

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Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Tem 2020 06:15

Hyundai, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Estonya Rallisi'ne katılacak sürücülerini açıkladı.

Hyundai, sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo'ya Ott Tanak, Thierry Neuville ve Sebastien Loeb üçlüsüyle katılmıştı.

İsveç'te Loeb'ün yerini Craig Breen alırken, Meksika'da da Dani Sordo direksiyona geçti.

Estonya Rallisi 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bugün itibariyle ralliye katılacak sürücüler açıklandı.

Ott Tanak ve Thierry Neuville, Hyundai'nin direksiyonuna geçmeye devam edecekler. Üçüncü araçta ise Breen olacak.

Breen, İsveç Rallisi'nde yedinci olmuştu.

Hyundai şu anda genel klasmanda Toyota'nın 21 puan ardında kalmış durumda.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Pilotlar Craig Breen , Ott Tanak , Thierry Neuville
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Basile Davoine

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