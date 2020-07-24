Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı
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Hyundai, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Estonya Rallisi'ne katılacak sürücülerini açıkladı.
Hyundai, sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo'ya Ott Tanak, Thierry Neuville ve Sebastien Loeb üçlüsüyle katılmıştı.
İsveç'te Loeb'ün yerini Craig Breen alırken, Meksika'da da Dani Sordo direksiyona geçti.
Estonya Rallisi 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bugün itibariyle ralliye katılacak sürücüler açıklandı.
Ott Tanak ve Thierry Neuville, Hyundai'nin direksiyonuna geçmeye devam edecekler. Üçüncü araçta ise Breen olacak.
Breen, İsveç Rallisi'nde yedinci olmuştu.
Hyundai şu anda genel klasmanda Toyota'nın 21 puan ardında kalmış durumda.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Estonya Rallisi
|Pilotlar
|Craig Breen , Ott Tanak , Thierry Neuville
|Takımlar
|Hyundai Motorsport
|Editör
|Basile Davoine
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Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı
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