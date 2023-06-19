Hyundai, Breen'in yerini Suninen ile dolduracak

Yaklaşık iki ay önce Craig Breen'in vefatıyla sarsılan Hyundai, son üç rallide Dani Sordo'yu tam zamanlı sürücü olarak kullanmasına rağmen kendisinin sezon boyunca bu konumda yer almayacağını da sık sık açıklamıştı.

Uzun bir süreçten geçen Hyundai'nin kararı, Craig Breen'in yerini Teemu Suninen ile doldurmak, son WRC2 şampiyonu Emil Lindholm'ü de sürücü gelişim programına dahil etmek oldu.

2018-2021 sezonları arasında M-Sport Ford ile tam zamanlı olarak WRC'de mücadele eden Suninen, bu dört yılı iki podyum ile kapatmasının ardından geçtiğimiz sezon Hyundai ile WRC2'ye geçiş yapmıştı.

Henüz 29 yaşındaki Suninen, sezonun kalan kısmında Breen'in yerini dolduracak; kendisinin gelişi, büyük ihtimalle son sezonundaki Sordo'nun programını etkilemeyecek.

Suninen'in ilk çıkacağı ralli, Temmuz ayındaki Estonya Rallisi, şu anda Toksport Skoda ile mücadele eden Lindholm de o ralliden itibaren Hyundai i20 Rally2'ye geçiş yapacak.

Teemu Suninen, Hyundai Motorsport Photo by: McKlein / Motorsport Images

Anlaşmayı yorumlayan Suninen, "Bu, en üst klasmana geri dönmek için harika bir fırsat, bunu gerçekten özlüyordum."

"Estonya ve Finlandiya daha önce benim için güçlü rallilerdi, ancak Hyundai i20 N Rally1'i ve hibrit sistemini sınırlı testlerle öğrenmek büyük bir zorluk olacak."

"Her iki ralli de iyi sonuçlar almak için ilk virajdan itibaren gaza basmaya ihtiyaç duyduğunuz sprint rallileri olarak biliniyor, bu yüzden yaklaşımımızı sadece zaman gösterecek."

"Amacım aracı adım adım öğrenmek ve giderek daha da hızlanarak takıma iyi puanlar getirmek."

Lindholm ise, "Dünyanın en başarılı ralli takımlarından birinin parçası olma fırsatı beni gerçekten heyecanlandırıyor."

"Hyundai Motorsport'a katılma kararım öncelikle markanın ralli alanındaki başarılı geçmişinden ve özellikle de genç yetenekleri yetiştirme konusundaki kararlılığından kaynaklanıyor."

"Ralliye karşı sahip oldukları bağlılık, benim tutkum ve hırsımla mükemmel bir şekilde örtüşüyor.

"Estonya Rallisi'ni yolculuğum için mükemmel bir başlangıç noktası olarak görüyorum; geçmişte hem kendim hem de ekip için güçlü bir ralli oldu ve bu da bana büyük bir güven veriyor."

"Bu sezon birden fazla kez podyuma çıkmak için her türlü fırsata sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Son olarak Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul,"Hyundai Motorsport Sürücü Geliştirme Programı bir boşluğu doldurmak için değil, Hyundai'nin genç sürücüler arasında birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak için stratejik bir platform."

"[Artık] Teemu ve Emil gibi heyecan verici yeteneklere sahibiz ve programı daha da geliştirmeye başladığımızda onların gelişimini desteklemeyi dört gözle bekliyorum." dedi.