Hyundai, Breen'e özel renk düzenini tanıttı

Geçen hafta Perşembe günü Hırvatistan Rallisi testleri esnasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Hyundai sürücüsü Craig Breen'in acısı motor sporları dünyası için halen oldukça taze.

Kazanın ardından bir süre sessizliğini koruyan Hyundai, hafta başında yaptığı bir açıklamayla Hırvatistan Rallisi'nden çekilmeyeceklerini, araçta Breen'e özel bir renk düzeninin yer alacağını duyurdu.

Özel renk düzeni Breen'in milliyetine göndermede bulunuyor; nitekim araç büyük oranda İrlanda bayrağı renklerine bezenmiş vaziyette.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, "Bu ralliye öncelikle Craig'i ve onun inanılmaz hayatını ve yeteneğini onurlandırmak için katılıyoruz."

"Craig gururlu bir İrlandalı ve İrlanda ralli topluluğunun tutkulu bir temsilcisiydi, bu nedenle aracımız onun anısına İrlanda bayrağının renklerini temsil edecek." dedi.

Hyundai'nin özel renk düzenine ek olarak, bu hafta sonu yarışacak tüm takımlar araçlarının kapılarında Breen'in anısına siyah bir çıkartma taşıyacak.

WRC ve FIA da hafta başında Breen'in bu sezon mücadele ettiği 42 numaranın bu sezon boyunca emekliye ayrılacağını duyurdu.

Takımlar, ekipler, organizatörler, yetkililer ve medya Perşembe günü Zagreb'deki servis parkında toplanarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Aynı şekilde seremonik start ve podyum töreni esnasında da bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Breen'in koşu sırası sırasında bir anma videosu gösterilecek.

33 yaşında vefat eden Breen, Salı günü, memleketi İrlanda'da, Ferrybank'taki Sacred Heart Kilisesi'nde, katılamayanlar için canlı yayınlanan dokunaklı bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Breen'in ablası Kellie duygusal bir övgü konuşması yaparken, ralli yorumcuları Mike Chen, Becs Williams ve James Coleman da Breen'i "gönüllerin şampiyonu" olarak tanımladı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Uncredited