Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

Yenilenen i20 N, Güney Koreli üreticinin bilindik gök mavisi ve turuncu renklerini içeren yeni tasarımıyla tanıtıldı.

Hyundai, kış arasında i20N'i geliştirmek için joker haklarını kullanmayı seçerek, hem performansını artırmaya hem de dayanıklılık sorunlarından kurtulmaya çalıştı. Bunun için de özellikle ağırlık azaltma konusunda çeşitli adımlar atıldı.

Takım ayrıca egzoz ve termal yönetim sistemlerini daha da geliştirmek üzere, ünlü motosiklet egzoz üreticisi Akrapovic ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Hyundai, Toyota'nın dokuz galibiyetine karşılık yalnızca iki zafer elde etti. Hyundai, yeni i20 N'in yanı sıra, ilk pilotlar şampiyonluğunu elde etmek ve Toyota'nın art arda üç kez elde ettiği üreticiler şampiyonluğuna son vermek için deneyimli bir sürücü kadrosu oluşturdu.

Ott Tanak, M-Sport ile geçirdiği zorlu 2023 sezonunun ardından takıma geri döndü. 2019 dünya şampiyonu, Thierry Neuville ile birlikte tam sezon yarışırken, Dani Sordo, Esapekka Lappi ve yeni transfer Andreas Mikkelsen 13 yarışlık sezonda üçüncü aracı paylaşacak.

Fotoğraf: Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 Hybrid

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, takımının bu yıl ve gelecekte başarılı olmak için tüm "doğru parçalara" sahip olduğuna inanıyor.

Abiteboul, "Bu yıl, yenilenmiş sürücü kadromuz ve güncellenmiş Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ile daha fazla zafer hedefliyoruz."

"Ayrıca, 2024 sezonunun doğası göz önüne alındığında, pilotlar şampiyonluğu için mücadele edebileceğimize inanıyoruz."

"Ott'un takımla yarım kalan bir işi vardı ve konuşmaya başladığımızda bu işi bitirmek için karşılıklı bir ilgi olduğunu fark ettik."

"Thierry ile beraber, şampiyon alabilecek kapasitede iki pilotumuz var. Üçüncü aracımızda, bu fırsatı hak ettiğini düşündüğümüz kişileri ödüllendirmek istedik, çünkü her üçü de geçtiğimiz yıllarda takıma sadakatlerinin yanı sıra hem hız hem de yeteneklerini gösterdiler." dedi.

Takıma önemli isimler kattıklarını da ekleyen Abiteboul, "2024'te odak noktamız başarı olacak ve bunun gerçekleşmesi için doğru parçalara sahip olduğumuzdan eminiz."

"Ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarını da kapsayan yeni bir planımız var; bunu hayata geçirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yeni sezon, 25-28 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.