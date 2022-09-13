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Hyundai 2023 WRC sürücü kadrosunu gözden geçiriyor, Tanak'la ilgili spekülasyonlar artıyor

Hyundai Motorsport gelecek yıl için Dünya Ralli Şampiyonası pilot kadrosunu gözden geçirme kararı alırken, Ott Tanak'ın M-Sport'a geçeceği konuşuluyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Hyundai 2023 WRC sürücü kadrosunu gözden geçiriyor, Tanak'la ilgili spekülasyonlar artıyor
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Hyundai, Yunanistan'da elde ettiği 1-2-3'lük sonucun ardından 2023 sürücü kadrosuyla ilgili çalışmalara başladı ve mevcut kadroyu yeniden gözden geçiriyor.

Bu yıl Thierry Neuville ve Ott Tanak tam zamanlı olarak yarışırken, üçüncü i20 N'i Oliver Solberg ile Dani Sordo paylaşmıştı.

Tanak'ın Hyundai ile gelecek yıl için sözleşmesi olmasına rağmen, Estonyalı sürücünün takımdan ayrılacağına yönelik spekülasyonlar var.

Bu yıl üç galibiyet alan Tanak, sık sık yaşadığı dayanıklılık sorunlarından ve takımın iç organizasyonundan şikayet etmişti. Belçika'da elde ettiği galibiyetin ardından konuşan Tanak, Moncet'nin mevcut takım patronu koltuğu için en doğru isim olmadığını da açıkça belirtmişti.

İlginç şekilde Hyundai, şampiyonluk şansını devam ettirme imkanı varken, Yunanistan'da takım emri uygulamadı ve Tanak ralliyi ikinci bitirdi. Eğer Neuville yer verseydi, yedi puan daha alabilirdi.

Takım kararının ardından gelecek yıl Hyundai için yarışıp yarışmayacağı sorulan Tanak, üstü kapalı bir şekilde "gelecek yıl göreceğiz" yanıtını verdi.

Geçen ay Belçika'da Tanak'ın geleceği sorulduğunda Moncet, birlikte devam edeceklerini düşündüğünü belirtmiş fakat "Bir sürücünün sözleşmesi olsa bile, tıpkı futbolda olduğu gibi ayrılabilir." diye eklemişti.

Moncet, Tanak'ın Yunanistan'daki takım emri kararıyla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını anlasa da, Estonyalı sürücünün gelecek yıl takımda kalmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda, "Kendisiyle temas halindeyiz ve tüm sürücülerimizle yaptığımız gibi onunla da gelecek hakkında görüşeceğiz. Bu normal bir durum."

"2023 sürücü kadromuzu netleştirip, zamanı geldiğinde açıklayacağız." dedi.

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Solberg'in geleceğiyle ilgili soruya ise Moncet şu yanıtı verdi: "Gelecek yıl için tüm seçeneklere bakıyoruz, size daha fazlasını söyleyemem."

Toyota gelecek gelecek sürücü kadrosunu değiştirmeyi düşünmediği için, Tanak'ın ayrılık kararı vermesi halinde elindeki en iyi seçenek M-Sport olacak.

Tanak zaten ilk rallisine 2011 yılında M-Sport ile çıktı ve 2017'ye kadar burada mücadele etti.

Estonyalı sürücü, Belçika'daki zaferinin ardından M-Sport'a döneceği iddialarını "bunlar söylenti" şeklinde yorumlamıştı.

Fakat M-Sport, gelecek yıl Craig Breen'in yanında deneyimli bir isim istiyor ve bundan ötürü yeni bir sürücü arayışındalar.

Takım bu sezon Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux'u tam zamanlı olarak yarıştırırken, dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb ve Pierre-Louis Loubet de belli rallilere katıldı.

Takımın patronu Malcolm Wilson'a göre, Breen dışındaki sürücü kadrosu tam bir muamma.

Wilson, Belçika'da verdiği demeçte, 2023 için bir başka üst düzey sürücü arayışında olduklarını doğruladı.

Wilson, "Bu kadar uzun süredir bu işin içinde olduğum için önceliğimin üst düzey bir sürücü bulmak olduğunu söylemeliyim."

"Gelecek yıl için net bir planımız yok, bu yüzden her şey tamamen açık." dedi.

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