Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Japonya Rallisi: Ogier hızlı başladı Sonraki / Tanak gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini itiraf ediyor
WRC / Japonya Rallisi Haberler

Hyundai, 2023 WRC kadrosunu gelecek hafta açıklayacak

Hyundai Motorsport, 2023 Dünya Ralli Şampiyonası pilot kadrosunu önümüzdeki hafta açıklamayı planlıyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Hyundai, 2023 WRC kadrosunu gelecek hafta açıklayacak
Haberi dinle

Güney Koreli marka, 2023 sonuna kadar anlaşması olmasına rağmen kontratını bir yıl erken fesheden Ott Tanak'ın yeri için yeni bir isim arayışında.

Şimdi bu boş koltuğa Esapekka Lappi'nin geçmesi ve burada Neuville ile tam zamanlı olarak yarışması bekleniyor.

Üçüncü Hyundai i20 N için Dani Sordo'nun takımda tutulacağı tahmin ediliyor ancak aracı kiminle paylaşacağı belirsizliğini koruyor.

Oliver Solberg'in ayrılmasının ardından Teemu Suninen'in bu pozisyon için düşünülen adaylar arasında olduğu ifade edilirken, Andreas Mikkelsen, M-Sport'tan Craig Breen ve eski Toyota/Citroen sürücüsü Kris Meeke'in de listede olduğu tahmin ediliyor.

Hyundai'den Julien Moncet Autosport'a yaptığı açıklamada "Eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki hafta bir açıklama yapabiliriz."

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team

Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Bu henüz kesin değil ama umarım başarabiliriz. Açıkçası şu anda odak noktamız Japonya Rallisi çünkü burada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz."

"Henüz her şey bitmiş değil ve tüm bunların kesinleşmesini beklemek istiyoruz."

"Ott'u kaybettik, ki bu bizim için büyük bir kayıp ve planlarımızın değişmesine neden oldu ya da planlarımızı altüst etti ama başka fırsatlar da var."

"Bence oldukça sağlam ve ilginç bir çözüm bulmak üzereyiz." dedi.

Latvala, Tanak-Toyota iddialarını küçümsedi

Lappi'nin Hyundai'ye geçmesi Toyota'nın gelecek yıl için yeni bir sürücü aramasına yol açıyor.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, gelecek yıl için Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Lappi, Ogier ve Takamoto Katsuta'dan oluşan sürücü kadrosunu değiştirmemeyi planlıyordu.

Latvala, Lappi'nin ayrılma ihtimali konusunda ağzını sıkı tutsa da, değişiklikler olabileceğini ima etti.

Autosport'a konuşan Latvala, "İspanya'da da söyledim; Tüm klasmanları kazandıysanız değişiklik için hiçbir sebep yoktur ama Ott ayrıldıktan sonra işler değişmeye başladı. Bazı farklı süreçler yaşanıyor ve ileride bazı değişiklikler göreceğiz."

Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing

Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing

Photo by: Toyota Racing

"Kadroyla ilgili hâlâ çözülmesi gereken noktalar var. Seçeneklerimiz var. Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edebileceğimiz pek çok sürücü olduğunu söylemeliyim. "dedi.

Bu seçenekler arasında Tanak yok gibi görünüyor.

Latvala, "Sporun geleceğini düşündüğümüzde, bir takımda üç dünya şampiyonu olması sporu öldürür."

"Bence M-Sport'ta yarışması herkes için en iyisi olur çünkü o zaman her takımda en iyi sürücüler olur. Araçlar birbirine çok yakın olduğu için de şampiyona heyecanlı geçer ." dedi.

paylaşım
yorumlar
Japonya Rallisi: Ogier hızlı başladı
Önceki haber

Japonya Rallisi: Ogier hızlı başladı
Sonraki haber

Tanak gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini itiraf ediyor

Tanak gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini itiraf ediyor
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Japonya Rallisi: Olaylı geçen Cuma gününün lideri Evans, Neuville takipte Japonya Rallisi
WRC

Japonya Rallisi: Olaylı geçen Cuma gününün lideri Evans, Neuville takipte

Tanak gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini itiraf ediyor Japonya Rallisi
WRC

Tanak gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini itiraf ediyor

Japonya Rallisi: Ogier hızlı başladı Japonya Rallisi
WRC

Japonya Rallisi: Ogier hızlı başladı

Son Haberler

Ecclestone, "eski Vettel'i" özlüyor
Formula 1 Formula 1

Ecclestone, "eski Vettel'i" özlüyor

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in eski halini çok özlediğini söyledi.

Hamilton, sosyal medya zorbalığı nedeniyle çocukların geleceğinden endişeli
Formula 1 Formula 1

Hamilton, sosyal medya zorbalığı nedeniyle çocukların geleceğinden endişeli

Lewis Hamilton, artan sosyal medya zorbalığı tehdidi nedeniyle birçok çocuğun geleceği için endişeli olduğunu dile getirdi.

Russell, yarıştan men konusunda Gasly'e imtiyaz gösterilmesini istiyor
Formula 1 Formula 1

Russell, yarıştan men konusunda Gasly'e imtiyaz gösterilmesini istiyor

Grand Prix Sürücüler Birliği Başkanı George Russell, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin 12 ceza puanı alması halinde bir yarıştan men cezası alırsa, bundan muaf tutulmasını istedi.

Ricciardo, 2023'te Supercars'ta yarışmayı reddetmiyor
Supercars Supercars

Ricciardo, 2023'te Supercars'ta yarışmayı reddetmiyor

Daniel Ricciardo, 2023'te önceliğinin Formula 1 olduğunu yineledi ancak yine de ülkesindeki Supercars yarışlarına katılma ihtimalini reddetmedi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.