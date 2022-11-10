Hyundai, 2023 WRC kadrosunu gelecek hafta açıklayacak
Hyundai Motorsport, 2023 Dünya Ralli Şampiyonası pilot kadrosunu önümüzdeki hafta açıklamayı planlıyor.
Güney Koreli marka, 2023 sonuna kadar anlaşması olmasına rağmen kontratını bir yıl erken fesheden Ott Tanak'ın yeri için yeni bir isim arayışında.
Şimdi bu boş koltuğa Esapekka Lappi'nin geçmesi ve burada Neuville ile tam zamanlı olarak yarışması bekleniyor.
Üçüncü Hyundai i20 N için Dani Sordo'nun takımda tutulacağı tahmin ediliyor ancak aracı kiminle paylaşacağı belirsizliğini koruyor.
Oliver Solberg'in ayrılmasının ardından Teemu Suninen'in bu pozisyon için düşünülen adaylar arasında olduğu ifade edilirken, Andreas Mikkelsen, M-Sport'tan Craig Breen ve eski Toyota/Citroen sürücüsü Kris Meeke'in de listede olduğu tahmin ediliyor.
Hyundai'den Julien Moncet Autosport'a yaptığı açıklamada "Eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki hafta bir açıklama yapabiliriz."
Ott Tänak, Hyundai World Rally Team
Photo by: McKlein / Motorsport Images
"Bu henüz kesin değil ama umarım başarabiliriz. Açıkçası şu anda odak noktamız Japonya Rallisi çünkü burada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz."
"Henüz her şey bitmiş değil ve tüm bunların kesinleşmesini beklemek istiyoruz."
"Ott'u kaybettik, ki bu bizim için büyük bir kayıp ve planlarımızın değişmesine neden oldu ya da planlarımızı altüst etti ama başka fırsatlar da var."
"Bence oldukça sağlam ve ilginç bir çözüm bulmak üzereyiz." dedi.
Latvala, Tanak-Toyota iddialarını küçümsedi
Lappi'nin Hyundai'ye geçmesi Toyota'nın gelecek yıl için yeni bir sürücü aramasına yol açıyor.
Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, gelecek yıl için Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Lappi, Ogier ve Takamoto Katsuta'dan oluşan sürücü kadrosunu değiştirmemeyi planlıyordu.
Latvala, Lappi'nin ayrılma ihtimali konusunda ağzını sıkı tutsa da, değişiklikler olabileceğini ima etti.
Autosport'a konuşan Latvala, "İspanya'da da söyledim; Tüm klasmanları kazandıysanız değişiklik için hiçbir sebep yoktur ama Ott ayrıldıktan sonra işler değişmeye başladı. Bazı farklı süreçler yaşanıyor ve ileride bazı değişiklikler göreceğiz."
Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing
Photo by: Toyota Racing
"Kadroyla ilgili hâlâ çözülmesi gereken noktalar var. Seçeneklerimiz var. Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edebileceğimiz pek çok sürücü olduğunu söylemeliyim. "dedi.
Bu seçenekler arasında Tanak yok gibi görünüyor.
Latvala, "Sporun geleceğini düşündüğümüzde, bir takımda üç dünya şampiyonu olması sporu öldürür."
"Bence M-Sport'ta yarışması herkes için en iyisi olur çünkü o zaman her takımda en iyi sürücüler olur. Araçlar birbirine çok yakın olduğu için de şampiyona heyecanlı geçer ." dedi.
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