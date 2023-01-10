Hyundai, 2023 WRC aracını tanıttı!

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2022 WRC sezonunun ardından hem Ott Tanak hem de Oliver Solberg ile yollarını ayıran Güney Koreli üretici, Thierry Neuville ve Dani Sordo'nun yanına, Esapekka Lappi ve Craig Breen'i getirme kararı almıştı.

Yeni kadrosuyla ilk rallisine gelecek hafta çıkacak Huyndai, 2023 i20 N Rally 1 aracını da bugün itibariyle tanıttı. Takım aracın ön ve arka kısmında bazı değişiklikler yaptı.

Aracın ön kaputu, burun kısmı, öndeki ve arkadaki kanat, aynalar ve diğer pek çok şey, aracın daha verimli şekilde çalışması için değiştirildi.

i20 N, 2023 sezonunda bir kez daha ikonik mavi ve turuncu renk düzenine sahip olacak. Bir bakıma araç renk düzeni anlamında geçen yıla çok benziyor.

Hyundai'nin lansman açıklamasında yeni takım patronuyla ilgili bir duyuru yapmadı.

Renault Formula 1'in eski patronu Cyril Abiteboul'un bu sezon takımın başında olması bekleniyor.

Hyundai Motorsport Başkanı Sean Kim, "Geçen yıl, bizim için en zorlu fakat en ödüllendirici yıllardan biriydi."

"Yeni teknik düzenlemelerle çalışmak ve ilk hibrit aracımızı inşa etmek kolay bir iş değildi."

"Sezona zor bir başlangıç yapmamıza rağmen dik durduk, kendimizi toparladık ve zorlamaya devam ettik; Sonuç olarak da yılın ikinci yarısında en iyi performans gösteren takım olduk ve sezonu inanılmaz şekilde noktaladık."

"Geçmiş artık geride kalmış olabilir ama biz 2023'ü 2022'de açtığımız sayfanın devamı olarak görüyoruz."

"Hyundai i20 N Rally1 Hybrid gibi rekabetçi bir pakete, şampiyonluk için mücadele etmeye aç bir kadroya ve perde arkasında ivmeyi korumak isteyen çalışkan bir ekibe sahibiz." dedi.

2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Photo by: Hyundai Motorsport

Takımın 2022'ye kötü bir başlangıç yaptıktan sonra geri dönüşüne liderlik eden isimlerden olan Neuville, 2023'ün başarılı geçeceği görüşünde.

Neuville, "Bu yılki mücadele önceki sezonlara çok benziyor; rakiplerimiz yine çok zorlu olacak, ancak rekabetçi geçen 2022 yılının ardından, 2023'te daha eşit bir mücadele bekleyebileceğimizi düşünüyorum."

"Hedefimiz değişmedi: her iki şampiyonayı da kazanmak istiyoruz. Üreticiler şampiyonluğu Hyundai Motorsport için çok önemli ve sürücüler şampiyonluğu da uğruna mücadele ettiğim şey."

"Her rallide en önde savaşmak için gerekli araçlara sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Toyota'dan takıma katılan Lappi, yeni sezon için heyecanlı.

"Takım tarafından çok sıcak karşılandım. Otomobili birkaç gün test ettim ve bu kadar kısa sürede bu kadar rahat hissetmek olumlu bir sürpriz oldu."

"Bu aşamada beklediğimden daha ileride olduğumuzu hissediyorum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Aracı ve takımı daha iyi anlamak için kendime biraz zaman tanımam gerekiyor ama ilk ralliye girerken iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Uzun bir yıl olacak, haliyle büyük resmi de düşünmeniz gerekiyor. Çok güçlü olduğum ralliler var, hiç deneyimimin olmadığı ralliler de var. Bu bazı zorluklar yaratacak ama genel olarak takvim beni heyecanlandırıyor."

2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Photo by: Hyundai Motorsport