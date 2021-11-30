Hyundai, 2022 WRC aracının son halini tanıttı

Takım patronu Andrea Adamo geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, Rally1 hibrit i20 araçlarının, şu ana kadar testlerde kullandıkları prototip araca göre "çok farklı" duracağını, iki araç arasındaki tek ortak noktanın aracın jantları olacağını söylemişti

Hyundai, gelecekteki düzenlemeler için ilk testleri geçici bir test aracıyla yapmayı ve geliştirme çalışmalarını mümkün olduğunca devam ettirmeyi seçtikten sonra, Almanya'nın Alzenau kentindeki fabrikasında yapılan yoğun çalışmalarına hız veriyor.

Yeni i20, şu anda Fransa'nın Alsace bölgesinde yürütülmekte olan altı günlük bir test kapsamında ortaya çıktı.

Sürücüler Ott Tanak, Thierry Neuville ve Oliver Solberg, şimdiye kadar kar ve buzlu şartlarda gerçekleştirilen testte hazır bulundular.

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i20, Ekim ayında Kuzey İtalya'da bir ralli simülasyonu kapsamında test edilen prototip aracına kıyasla önemli ölçüde farklı bir gövde tasarımına sahip.

Arka kanat, en dikkat çekici olan değişiklik gibi görünüyor. Yeni arka kanat, prototipte kullanılan kavisli versiyona göre daha farklı bir tasarıma sahip. Aynı şekilde, arka çamurluk ve tampon da benzer bir özellikler taşıyor.

Takım tarafından yayınlanan görüntüler, arka çamurluktan önceki yeni bir hava girişini de vurgularken, ön tarafta da yeni bir tampon tasarımı ve çamurluk davlumbazı var. Arka camların arkasındaki hava girişleri değişmemiş gibi görünürken, aynaların tasarımı değiştirilmiş.

Geçen hafta da Toyota ve M-Sport Ford bazı testler yapmıştı. Toyota, GR-Yaris'i, M-Sport ise yeni Puma'yı test etti.

Hyundai de böylelikle yeni aracıyla testlere hız vermiş oldu.

Hyundai i20 Rally1 Photo by: Hyundai