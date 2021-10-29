Hyundai, 2022 WRC aracını 3 günlük bir ralli simülasyonuna soktu

Koreli marka, i20 Rally1 araçlarının gelecek sezonki hibrit regülasyonlarıyla birlikte yarışmaya başladığında karşılaşacağı koşulları oluşturdu ve 3 günlük bir ralli düzenledi.

Hyundai, bu test için İtalya'nın kuzeyinde yer alan Piedmont bölgesindeki asfalt yolları tercih etti ve simülasyonunu burada gerçekleştirdi. Ekip, lokal otoritelerle görüşerek bazı yolları trafiğe kapattı ve kendi etaplarını oluşturdu. Bu etap rotalarından bazıları, Rally di Alba'da da kullanılmıştı.

Gelecek sezon hazırlıklarında eksik istemeyen Hyundai, bu etkinliğin bazı yerlerine sadece elektrik motorunun kullanıldığı "electric power only" bölgeleri yerleştirdi ve aracın 100 kilowatt'lık hibrit sistemini test etti.

Sadece elektrikli motorun kullanılabileceği "Electric power only" bölgeleri, gelecek sezon her rallide kullanılacak. Pilotlar etapların aralarında ve servis parkında sadece elektrikli motoru kullanabilecekler.

Takım ayrıca, lastik değiştirme bölgeleri de koyarak ralli simülasyonunu daha gerçekçi yapmaya çalıştı.

3 günlük simülasyon Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri arasında gerçekleştiriliyor. Ott Tanak, simülasyonun ilk gününde i20'nin direksiyonun başındaydı.

Perşembe günü ise Thierry Neuville aracı test etti. Bugün ise Dani Sordo aracı devralacak ve 3 günlük ralli simülasyonu son bulacak.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 Rally1 Photo by: Hyundai

Bu ralli simülasyonu, Hyundai'nin 2022 araç testlerini arttırmaya başladığının bir kanıtı. Rally1 araç projesi için en geç izin alabilen üretici olan Hyundai, geçtiğimiz aylarda 2022 aracı gelişimi konusunda rakiplerinin arkasında kalmıştı.

Hyundai'nin i20 Rally1 aracı, bu simülasyonda özel, kamuflajlı bir renk düzeniyle yarışıyor. Takım, i20 Rally1 aracının bazı aerodinamik tasarımlarını saklamak istediği için 3 günlük simülasyonda kamuflajlı bir renk düzeni kullanmakta.

Takımlar, 2022 için araçların kaportalarını yeniden tasarlamak zorundalar ve yeni regülasyonlarla birlikte araçlar, geçmiştekine kıyasla daha az yere basma gücü üretecekler.

FIA ralli direktörü Yves Matton ve FIA ralli teknik direktörü Jerome Touquet, İtalya'ya giderek Hyundai'nin testini denetlediler.

Hyundai'ni rakipleri Toyota ve M-Sport Ford da gelecek sezona hazır olduklarından emin olmak için Rally1 araçlarının testlerini arttırmaya başladılar. WRC'nin yeni sezonu, 20-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi'yle başlayacak.