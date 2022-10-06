Hyundai, 2022 sonunda Solberg ile yollarını ayıracak

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2003 dünya şampiyonu Petter'in oğlu olan Solberg, Hyundai ile ilişkisine 2021 yılında başladı ve başlangıçta iki yıllık anlaşma kapsamında ilk yıl WRC2'de yarışacaktı.

Ancak Solberg'e beklenmedik şekilde Arctic Finlandiya Rallisi'nde I20 WRC'nin direksiyonuna geçme fırsatı verildi. O rallide de nispeten iyi bir performansla yedinci oldu. Bunu Kenya, İspanya ve sezon sonundaki Monza Rallisi takip etti.

2022 için Solberg, Dani Sordo ile üçüncü aracı paylaşırken, -bu sezon şimdiye kadar sekiz yarışa katıldı ve Ağustos ayında Belçika Rallisi'nde dördüncü olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Yeni Zelanda Rallisi'nde beşinci olan Solberg, performansıyla Hyundai'yi tatmin edemediği için takımdan ayrılacak. Sezonun kalan iki rallisinde de üçüncü aracı Sordo sürecek.

Yeni Zelanda Rallisi öncesinde Motorsport.com'a konuşan 21 yaşındaki sürücü, gelecek yıl takımda kalmayı umduğunu söylemişti.

Ancak Hyundai'nin 2023'te üç araç için daha deneyimli sürücüler seçmek istemesi nedeniyle Solberg, koltuksuz kaldı.

Oliver Solberg, Hyundai World Rally Team Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Solberg, "Açıkçası bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Fakat takımın aldığı karara ve üç araçta sadece deneyimli sürücülerle yarışma yönündeki yeni planına saygı duymak zorundayım."

"Bu süreç boyunca bana karşı açık olmaları çok güzeldi. Planın değişmesinden ötürü bunun onlar için kolay bir karar olmadığını biliyorum."

"WRC'de bana sundukları bu ilk fırsat için onlara minnettarım. Bunun çok şey öğrendiğimiz bir sezon olacağını biliyorduk ve şüphesiz kariyerimin bir sonraki aşamasında benim için değerli bir deneyim olacak." dedi.

2023 için hem Thierry Neuville hem de Ott Tanak'ın anlaşması var fakat iki sürücünün geleceğiyle ilgili çok sayıda spekülasyon bulunuyor.

Özellikle Tanak, yıl sonunda takımdan ayrılabileceğini ve hatta gelecek sezon WRC'den tamamen emekli olabileceğini ima etti.

Motorsport.com İtalya'ya göre 2017-2019 yılları arasında Hyundai için yarışan Andreas Mikkelsen, gelecek yıl takıma dönebilir.

Norveçli sürücü, 2019 sonunda koltuğunu kaybetmesinden beri WRC2'de yarışıyor.