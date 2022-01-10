Hyundai, 2022 Rally1 aracını tanıtan ilk WRC takımı oldu

Koreli marka, son yıllarda olduğu gibi mavi ve turuncu fabrika renklerini taşımaya devam ediyor. Tasarım geçen yıla kıyasla biraz daha farklı görünse de, çok büyük derişiklikler içermiyor.

13 rallinin bulunduğu yeni sezonda i20 N Rally1 aracını 2019 WRC şampiyonu Ott Tank ve Thierry Neuville tam sezon kullanırken, Oliver Solberg ve Dani Sordo ise üçüncü aracı paylaşacak.

Solberg'in Monte Carlo (20-23 Ocak), İsveç (24-27 Şubat) ve Hırvatistan'daki (21-24 Nisan) ilk üç ralli de dahil olmak üzere, yıl boyunca pek çok ralliye katılması bekleniyor.

Yeni Rally1 düzenlemeleri, Hyundai, Toyota ve M-Sport Ford'un sıfırdan yeni araçlar tasarlamasına ve üretmesine neden oldu.

Bu yıl araçlarda, önceki nesil araçlardan alınan 1,6 litrelik turbo içten yanmalı motora bağlı olan 100kW hibrit ünitesi olacak.

Rally1 araçları aynı zamanda sıfırdan inşa edilmiş daha güvenli bir şasi ve koruma kafesi üzerinde inşa edildiler.

Yeni nesil araçlar, seleflerine kıyasla yaklaşık 70 kg daha ağır ve %15'i bulan azaltılmış aerodinamiye sahip olacaklar.

Hyundai i20 N Rally1 2022 edition Photo by: Hyundai Motorsport

Andrea Adamo'nun geçen ay kişisel nedenlerden dolayı görevini bırakmasının ardından geçici takım patronu olarak görev yapan Scott Noh, yeni i20'nin şampiyonluk mücadelesinde yer alabileceğine inanıyor.

Noh, ”Üçüncü üreticiler şampiyonluğu için mücadele etmemizi sağlayacak ve ekiplerimizin de sürücülerin / yardımcı sürücülerin şampiyonluk için mücadelede olmalarını destekleyecek bir pakete sahip olduğumuza eminiz." dedi.

Güç ünitesi departmanının başında bulunan Julien Moncet ise, hibrit ünitenin kendileri için yeni bir alan olmasına rağmen, ekibin teknolojik zorlukları sevdiğini ancak i20'nin gerçek performansını Monte Carlo'da görebileceklerini söyledi.

Hyundai, hibrit teknolojisiyle ilgili zorlukları daha iyi anlamak amacıyla geçen yılın Ekim ayında prototip otomobiliyle İtalya'da üç günlük özel bir ralli simülasyonu gerçekleştirmişti.

Testler, büyük sorunlar olmadan tamamlanmış olsa da, Kasım ayında yapılan son testte Neuville ve yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe ciddi bir kaza yaptı. Neuville yara almadan kurtulsa da Wydaeghe köprücük kemiğini kırdı.

Hyundai i20 N Rally1 2022 edition Photo by: Hyundai Motorsport

Moncet, "WRC'nin yeni hibrit döneminin getirdiği teknik zorlukları memnuniyetle karşıladık."

"Buradaki her takım için büyük bir bilinmeyen olsa da, Hyundai i20 N Rally1 üzerinde mümkün olan en iyi işi yaptığımıza eminiz."

“Ana amaç içten yanmalı motoru, hibrit üniteyle birleştirirken, tüm bileşenlerin şasi ile uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak oldu."

"Mümkün olduğunca çok veri toplamak adına farklı zeminlerde ve farklı senaryolarda özel testler düzenledik."

"Ekim ayındaki simülasyon testimiz, araca gerçek bir ralli hafta sonu deneyimi yaşattı ve o noktadan sonra Hyundai i20 N Rally1'i ilk mücadelesi için daha da iyi hazırlayabildik."

"Aracın gerçek performans seviyesini ise gerçek bir etaba çıktığımız zaman anlayacağız." dedi.

Hyundai, Monte Carlo'daki ilk ralliden önceki son testine bu hafta Fransa'da çıkacak.

Toyota ve M-Sport Ford'un 15 Ocak Cumartesi günü yapılacak resmi sezon lansmanında Rally1 araçlarının örtüsünü kaldırmaları bekleniyor.

Hyundai i20 N Rally1 2022 edition Photo by: Hyundai Motorsport