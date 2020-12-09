Hyundai, 2021 WRC sürücü kadrosunu açıkladı

Hyundai'de bu yıl Thierry Neuville ve Ott Tanak tam zamanlı olarak mücadele ederken, üçüncü aracı Sebastien Loeb, Craig Brein ve Dani Sordo paylaşmıştı. Ancak bugün itibariyle Loeb'ün gelecek yıl takımla herhangi bir rallide yer almayacağı doğrulandı.

COVID-19 salgını nedeniyle sadece yedi rallinin yapıldığı 2020 sezonunda Sordo Meksika, İtalya ve Monza Rallisi'nde yer alırken, Breen İsveç ile Estonya Rallisi'nde yer aldı.

Breen, Belçika'daki koronavirüs vakaları artmasaydı, Rally Ypres'ta da yer alacaktı.

Sordo, Meksika Rallisi'nde yarış dışı kalsa da, Sardunya'da sürpriz bir zafer aldı ve Monza'da ise üçüncü oldu.

Sordo, "Daha önce Hyundai Motorsport'un benim için bir aile gibi olduğunu söylemiştim ve bu, hiçbir zaman 2020'deki kadar net olmamıştı."

"Zorlu bir yıl geçirdik, ancak her zaman birbirimizi destekledik. En başından beri bu takımın bir parçası olduğum için şanslıyım ve her yıl büyümeye devam ediyoruz. 2021'de daha harika sonuçlar almayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Breen ise, Estonya Rallisi'nde ikinci olarak hem podyuma çıktı hem de takımına şampiyonluk yolunda önemli puanlar getirdi.

Breen, "Dünya Ralli Şampiyonası'nda Hyundai Motorsport ile rekabet etme fırsatına sahip olmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi gibi."

"2018'den beri zaman zaman bazı rallilere katılsam bile, potansiyelimizi bu yıl Estonya'da ikinci olarak göstermeyi başardık. Bu bize inşa edebileceğimiz heyecan verici bir temel veriyor."

"Takım , 2021'de bu sonuçlardan daha fazlasını elde etme konusunda bana ve Paul'e güvenmiş durumda. İsveç Rallisi'yle beraber elimizden geleni yapacağız." dedi.