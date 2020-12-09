WRC
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
03 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Hyundai, 2021 WRC sürücü kadrosunu açıkladı

paylaşım
yorumlar
Hyundai, 2021 WRC sürücü kadrosunu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dani Sordo ve Craig Breen, 2021 yılında Hyundai'nin üçüncü aracını sürecekler. İlk iki araçta ise yine Ott Tanak ile Thierry Neuville olacak.

Hyundai'de bu yıl Thierry Neuville ve Ott Tanak tam zamanlı olarak mücadele ederken, üçüncü aracı Sebastien Loeb, Craig Brein ve Dani Sordo paylaşmıştı. Ancak bugün itibariyle Loeb'ün gelecek yıl takımla herhangi bir rallide yer almayacağı doğrulandı.

COVID-19 salgını nedeniyle sadece yedi rallinin yapıldığı 2020 sezonunda Sordo Meksika, İtalya ve Monza Rallisi'nde yer alırken, Breen İsveç ile Estonya Rallisi'nde yer aldı.

Breen, Belçika'daki koronavirüs vakaları artmasaydı, Rally Ypres'ta da yer alacaktı.

Sordo, Meksika Rallisi'nde yarış dışı kalsa da, Sardunya'da sürpriz bir zafer aldı ve Monza'da ise üçüncü oldu.

Sordo, "Daha önce Hyundai Motorsport'un benim için bir aile gibi olduğunu söylemiştim ve bu, hiçbir zaman 2020'deki kadar net olmamıştı."

"Zorlu bir yıl geçirdik, ancak her zaman birbirimizi destekledik. En başından beri bu takımın bir parçası olduğum için şanslıyım ve her yıl büyümeye devam ediyoruz. 2021'de daha harika sonuçlar almayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Breen ise, Estonya Rallisi'nde ikinci olarak hem podyuma çıktı hem de takımına şampiyonluk yolunda önemli puanlar getirdi.

Breen, "Dünya Ralli Şampiyonası'nda Hyundai Motorsport ile rekabet etme fırsatına sahip olmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi gibi."

"2018'den beri zaman zaman bazı rallilere katılsam bile, potansiyelimizi bu yıl Estonya'da ikinci olarak göstermeyi başardık. Bu bize inşa edebileceğimiz heyecan verici bir temel veriyor."

"Takım , 2021'de bu sonuçlardan daha fazlasını elde etme konusunda bana ve Paul'e güvenmiş durumda. İsveç Rallisi'yle beraber elimizden geleni yapacağız." dedi.

 
Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"

Önceki haber

Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Craig Breen , Dani Sordo
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jake Boxall-Legge

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

Williams, Russell'ın geri bildirimlerini şimdiden özlemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Russell'ın geri bildirimlerini şimdiden özlemiş

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"

Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"

Son Haberler

Hyundai, 2021 WRC sürücü kadrosunu açıkladı
WRC WRC / Son dakika

Hyundai, 2021 WRC sürücü kadrosunu açıkladı

Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"
WRC WRC / Son dakika

Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"

Monza Rallisi: Ogier kazandı, 7. kez WRC şampiyonu oldu!
WRC WRC / Yarış raporu

Monza Rallisi: Ogier kazandı, 7. kez WRC şampiyonu oldu!

Monza Ralli'sinde liderliği alan Ogier şampiyonluğa yaklaştı
WRC WRC / Yarış ayak raporu

Monza Ralli'sinde liderliği alan Ogier şampiyonluğa yaklaştı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"

3s
2
Formula 1

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

4s
3
Formula 1

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

5s
4
Formula 1

Williams, Russell'ın geri bildirimlerini şimdiden özlemiş

1s
5
Formula 1

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

3s

Son Haberler

Hyundai, 2021 WRC sürücü kadrosunu açıkladı
WRC

Hyundai, 2021 WRC sürücü kadrosunu açıkladı

Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"
WRC

Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"

Monza Rallisi: Ogier kazandı, 7. kez WRC şampiyonu oldu!
WRC

Monza Rallisi: Ogier kazandı, 7. kez WRC şampiyonu oldu!

Monza Ralli'sinde liderliği alan Ogier şampiyonluğa yaklaştı
WRC

Monza Ralli'sinde liderliği alan Ogier şampiyonluğa yaklaştı

Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
WRC

Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Son Videolar

ACI Monza Rallisi: 10 ve 13. etaplar 01:50
WRC
5 Ara 2020

ACI Monza Rallisi: 10 ve 13. etaplar

ACI Rally Monza: 7 - 9. etaplar özeti 01:51
WRC
5 Ara 2020

ACI Rally Monza: 7 - 9. etaplar özeti

ACI Monza Rallisi: 4 ve 6. etaplar özeti 01:49
WRC
4 Ara 2020

ACI Monza Rallisi: 4 ve 6. etaplar özeti

ACI Monza Rallisi: 1. günün lideri Ogier 01:51
WRC
4 Ara 2020

ACI Monza Rallisi: 1. günün lideri Ogier

ACI Monza Rallisi: Shakedown 01:49
WRC
4 Ara 2020

ACI Monza Rallisi: Shakedown

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.