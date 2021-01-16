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WRC / Hyundai i20 lansman / Son dakika

Hyundai, 2021 WRC renk düzenini tanıttı

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Hyundai, 2021 WRC renk düzenini tanıttı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Hyundai Motorsport bugün, üç i20 Coupé WRC Plus'ın 2021 WRC şampiyonluğuna ulaşmaya çalışırken kullanacağı renk düzenini tanıttı.

Hyundai Motorsport, 2019'un ardından 2020 yılında da takımlar şampiyonasında zafere ulaşmayı başarmıştı.

Alzenau merkezli ekip, 21 Ocak'ta yapılacak Monte Carlo Rallisi öncesinde üç i20 Coupe WRC'nin yeni renk düzenini resmen tanıttı.

Araçta geçen yılla aynı renkler kullanıldı ve sadece ufak değişiklikler yapıldı.

Hyundai bu yıl yine üç araca sahip olacak ve ilk iki araçta Ott Tanak/Martin Jarveoja ve Thierry Neuville/Martijn Wjdaeghe olacak. Üçüncü aracı ise Dani Sordo/Borja Rozada ve Craig Breen/Paul Nagle paylaşacak. 

Hyundai Motorsport takım direktörü Andrea Adamo, "2021 hedefimiz önceki yıllarla aynı: Geçen sezon yaptığımızdan daha fazlasını yapmalı, mümkün olduğunca çalışmalı ve odaklanmalıyız."

"Şimdiye kadar yaptıklarımızı unutmalıyız çünkü geçmişte yaşayamayız. Geleceğimizi inşa etmeliyiz. Yeni Pirelli lastiklerinin sunduğu yenilikleri anlamak biraz zaman alacak ve önümüze çıkan zorlukların listesi çok uzun. Ancak her şeyi en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız."

"Yaklaşımımız 2020'nin ikinci yarısındaki gibi olmalı. Her rallide zafer için mücadele etmeliyiz." dedi.

Hyundai i20 Coupe WRC

Hyundai i20 Coupe WRC
1/7

Fotoğraf: Hyundai

Hyundai i20 Coupe WRC

Hyundai i20 Coupe WRC
2/7

Fotoğraf: Hyundai

Hyundai i20 Coupe WRC

Hyundai i20 Coupe WRC
3/7

Fotoğraf: Hyundai

Hyundai i20 Coupe WRC

Hyundai i20 Coupe WRC
4/7

Fotoğraf: Hyundai

Hyundai i20 Coupe WRC

Hyundai i20 Coupe WRC
5/7

Fotoğraf: Hyundai

Hyundai i20 Coupe WRC

Hyundai i20 Coupe WRC
6/7

Fotoğraf: Hyundai

Hyundai i20 Coupe WRC

Hyundai i20 Coupe WRC
7/7

Fotoğraf: Hyundai

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Hyundai i20 lansman
Alt-etkinlik Tanıtım
Editör Giacomo Rauli

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