Hyundai, 2020 WRC aracını tanıttı!

Koreli üretici, bu yıl her ralli için yine üç araç hazırlayacak ve bu yıl Toyota'dan takıma katılan Ott Tanak ile takımın önemli ismi Thierry Neuville tüm rallilerde yer alacak.

Uzun süredir Hyundai adına mücadele eden Dani Sordo ve dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Sebastien Loeb, üçüncü aracı paylaşacaklar. İkilinin hangi rallilerde yer alacağı tam olarak belli değil.

Hyundai geçtiğimiz yıl üreticiler şampiyonluğunu kazanmayı başardı ancak Neuville, Tanak'ın 36 puan gerisinde kalarak üst üste dördüncü kez şampiyona ikincisi oldu.

Takım patronu Andrea Adamo, "Son derece başarılı bir 2019 yılı geçirdik ancak 2020 yılında her şey tekrar başlıyor. Önümüzdeki sezon için hedeflerimiz çok net; takvimdeki her rallide zafer için mücadele etmek ve hem pilotlar hem de üreticiler şampiyonluğunu kazanmak... Rekabetin yine son derece yoğun olacağını biliyoruz. Bu yüzden teknik paketimizin mümkün olduğunca güçlü olduğundan emin olmak için çok çabalayacağız. Thierry, Ott, Dani ve Sebastien'le WRC'deki en güçlü sürücü kadrolarından birisine sahibiz." dedi.

Tanak, Toyota'ya 1994'ten sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmasından kısa bir süre sonra Hyundai'ye geçti ve Aralık ayında i20 Coupe'yi test etti.

Estonyalı sürücü, "Hyundai Motorsport'taki yeni evime yerleşmek adına biraz vaktim vardı ve kesinlikle hoş şekilde karşılandım. İyi yönde ilerlediğimiz hissediyorum. Takım, üreticiler şampiyonluğunu kazanarak WRC'nin ön sıralarında yarışacak yeteneğe sahip olduğunu zaten gösterdi. Araçla ilgili ilk izlenimlerim çok olumlu ve bu yıl birlikte başka şampiyonluklar kazanabileceğimize ikna oldum." dedi.