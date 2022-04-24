Hırvatistan Rallisi: Tanak sağanak yağmur sonrası liderliği Rovanpera'dan aldı!

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Hyundai sürücüsü, 19. etap öncesinde rallinin ilk etabından bu yana lider konumda yer alan Rovanpera'nın 28.4 saniye gerisindeydi ve galibiyet umutları büyük oranda şansa bağlıydı.

Fakat 19. etaptaki sağanak yağmur tüm tabloyu tepetaklak etti. Tanak, iki yağmur/iki yumuşak lastik seçimi yaparken, Toyota sürücüsü Rovanpera iki yağmur/iki sert lastik seçimi yaptı.

Bu seçim Estonyalı sürücüye büyük avantaj getirdi. 2019 WRC şampiyonu, sert lastikleri doğru sıcaklığa getirmekte zorlanan Rovanpera'yı 29.8 saniye farkla geçti ve genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Rovanpera, "Bu hava nereden çıktı bilmiyorum. Yağmur yağacağını bilmiyorduk. Bu lastiklerle onunla mücadele edemedik. Sert lastik hiç çalışmıyor ve yapabileceğimiz pek bir şey yok." dedi.

Şimdi bitime bir etap kala Tanak, Rovanpera'nın 1.4 saniye önünde ilk sırada yer alıyor. Güç etabı şu anda kuru fakat Tanak, bu sabah yapılan ilk geçişlerde Rovanpera'dan daha hızlıydı.

Hyundai'nin diğer sürücüsü Thierry Neuville, 19. etabın ardından genel klasmanda 1 dakika 4 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor. Belçikalı sürücü, güne Craig Breen'in ardında başlasa da, rakibini geride bıraktı ve büyük oranda üçüncülüğünü garantiledi.

Breen en iyi M-Sport Ford sürücüsü olarak dördüncü sırada yer alırken, Toyota sürücüsü Elfyn Evans 3 dakika 25 saniye geride beşinci sırada bulunuyor.

İlk altıyı Toyota'nın diğer sürücüsü Takamoto Katsuta tamamlıyor.

WRC Hırvatistan Rallisi - 19. etap sonrası klasman:

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing