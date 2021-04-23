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WRC / Hırvatistan Rallisi / Etap raporu

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Hırvatistan Rallisi, Shakedown etkinliğiyle beraber resmen başladı.

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans

Zorlu şartlarda ve ıslak/buzlu zeminde gerçekleştirilen ilk iki rallinin ardından, bu hafta sonu çok daha iyi şartlar altında yapılan Hırvatistan Rallisi, Shakedown ile beraber başladı.

Sürücülerin geneli, Shakedown'da üç ayrı deneme yapmayı seçtiler ve çoğu, en iyi zamanlarını üçüncü denemelerinde yaptı.

Toyota sürücülerinin tamamının ilk altıda yer aldığı etapta 2:45.1 yapan Elfyn Evans zirvede yer almayı başardı. Britanyalı sürücü, ilk zamanında 2:48.6, ikinci denemesinde 2:46. ve son denemesinde ise 2:45.1 yaptı.

Hyundai sürücüsü ve rallinin favorisi Thierry Neuville, istikrarlı şekilde zamanlarını geliştirdi ve son zaman denemesinde 2:45.8 yaparak ikinci sıraya çıktı.

Onu da yine iyi zamanlar kaydeden Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera takip etti. Fin pilot, Evans'tan 1.33 saniye yavaş kaldı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Arctic Finlandiya Rallisi'ni domine eden Hyundai pilotu Ott Tanak, 2:46.6 ile dördüncü en iyi zamanını yaparken, son denemesinde yavaş kalan Sebastien Ogier 2:47.6 yaptı ve beşinci oldu.

Bu yıl dördüncü Toyota ile mücadele eden ve neredeyse hiç hata yapmayan Takamoto Katsuta 2:48.9'luk zamanıyla altıncı oldu.

M-Sport Ford sürücüleri gerilerde kaldılar. Adrien Fourmaux, 2:49.2 ile yedinci olurken, Gus Greensmith dört deneme yaptı ve 2:49.7 ile sekizinci oldu. Teemu Suninen ise 2:55.8 ile 11. olabildi.

Pierre Loubet ve bu hafta sonu üçüncü Hyundai i20 WRC Coupe'yi süren Craig Breen ilk onu tamamladılar. Breen, lider Evans'tan 6.5 saniye yavaş kaldı.

​Shakedown sonucu:

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Hırvatistan Rallisi
Editör Kemal Şengül

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