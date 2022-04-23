Hırvatistan Rallisi: Rovanpera son güne rahat şekilde lider giriyor

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Toyota sürücüsü, sabah gerçekleştirilen 11. etabın başlarında lastik patlatmasının ardından 2019 dünya şampiyonu ve Ott Tanak'a karşı 1 dakika kaybetmiş, bundan ötürü de Hyundai sürücüsünün baskısı altına girmişti.

Tanak öğleden sonra Rovanpera ile farkı 13 saniyeye kadar indirdi. Fakat Rovanpera, günün sonuna doğru yeniden tempo yükseltti ve 19.9 saniyelik bir fark açarak son güne rahat şekilde lider girdi.

Tanak, takım arkadaşı Thierry Neuville'in gece aldığı 1 dakikalık zaman cezasının ardından ikinciliğe çıkmıştı ve gün boyunca hatasız bir sürüş çıkarıp, liderlik için Rovanpera'yı zorladı. Farkı bir noktaya kadar kapatsa da, son güne yaklaşık 20 saniye geride ikinci sırada giriyor ve galibiyete ulaşması büyük oranda şansa bağlı olacak.

M-Sport Ford sürücüsü Craig Breen, cumartesi günkü etapların ardından podyum pozisyonunda yer alıyor ancak dördüncü sıradaki Neuville ile arasında 4.9 saniyelik küçük bir fark var.

Neuville normalde güne Breen'in 28.8 saniye ardında başlamıştı ancak motor sorunu yaşamasına rağmen neredeyse 25 saniye kazandı.

Toyota'dan Elfyn Evans, Oliver Solberg'in 9. etaptaki kazası ve sonrasında aracının alev almasının ardından beşinci sıraya yükselmişti. Evans son güne bu pozisyonda giriyor ve öndekilerle arasında yaklaşık 1 dakika var.

Takamoto Katsuta, Toyota ile ilk altıyı tamamlarken, liderlerle arasında yaklaşık 6 dakika var.

Etap galipleri:

9. etap: E. Evans

10. etap: E. Lappi

11. etap: O. Tänak

12. etap: T. Neuville

13. etap: E. Lappi

14. etap: E. Lappi

15. etap: İptal edildi

16. etap: K. Rovanperä

Hırvatistan Rallisi - 16. etabın ardından klasman: