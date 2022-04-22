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WRC / Hırvatistan Rallisi Etap raporu

Hırvatistan Rallisi: Rovanpera, cuma günü 1 dakika fark açtı!

Toyota'dan Kalle Rovanpera, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağındaki ilk günü 1 dakika farkla ilk sırada tamamladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Hırvatistan Rallisi: Rovanpera, cuma günü 1 dakika fark açtı!
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WRC şampiyona lideri, günün sekiz asfalt etabından altısını kazandı ve hem zorlu hem çamurlu şartlarda üstün bir performans sergiledi.

Rovanpera, cuma günkü etapların ardından en yakın rakibi ve Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in 1 dakika 4 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Normalde fark bu kadar fazla değildi fakat Belçikalı sürücü alternatör arızası nedeniyle servis noktasına 4 dakika geç girdiği için 40 saniye zaman cezası aldı. Bu sebeple de epey geriye düştü.

Normalde Ott Tanak ikinciliğe çıkmıştı ancak yedinci etapta, lastik patlatmasından ötürü kaybettiği 20.2 saniyenin ardından üçüncülüğe geriledi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Craig Breen, en iyi M-Sport Ford sürücüsü olarak dördüncü sırada yer aldı. İrlandalı sürücü, 1:35.2 saniye geride podyum mücadelesinin içerisinde yer almayı sürdürüyor. Breen eğer ikinci etapta yaptığı hata nedeniyle 12 saniye kaybetmeseydi daha yukarılarda yer alabilirdi.

Hyundai'den Oliver Solberg, sabah bölümünde sol ön lastiği iki kez patlamasının ardından geriye dönmeyi başaran Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın önünde beşinci sırada yer alıyor. 

İlk sekizi Takamoto Katsuta ve Gus Greensmith tamamlıyor. Greensmith, öğleden sonra iki kez lastik patlattı.

Toyota'dan Esapekka Lappi ve M-Sport'tan Adrien Fourmaux, üç kez lastik patlatan Pierre Louis Loubet ile ralliye veda ettiler.

Sekizinci etabın ardından klasman:

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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