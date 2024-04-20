Hırvatistan Rallisi: Neuville ufak bir farkla Evans'ın önüne geçti, Ogier ikiliyi takip ediyor

Neuville ve Evans, cuma gününü aynı sürelerle bitirdikten sonra güne liderlik hedefiyle başladılar. Sabah geçilen dört etap boyunca kıyasıya rekabet devam etti.

Ancak şampiyona lideri Neuville, öğle servisine Galli sürücünün 4.7 saniye önünde girmeyi başardı.

Toyota'dan Sebastien Ogier, Neuville'in 11.3 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alarak galibiyet mücadelesinin içerisinde olmayı sürdürdü. Hyundai'den Ott Tanak[+52.2 saniye], M-Sport'tan Adrien Fourmaux'nun [+1:06.4 saniye] önünde dördüncü sıradaki yerini korudu. Takamoto Katsuta [+1:56.5 saniye], Andreas Mikkelsen [+3:14.0 saniye] ve Gregoire Munster [+3:58.0 saniye] ilk sekizi tamamladı.

Etaplara başlangıç sırasının tersine çevrilmesiyle liderler en kirli yol koşullarıyla karşılaştı ancak bu durum ralliyi lider götüren Neuville ve Evans'ı önemli ölçüde etkilememiş gibi göründü.

Fourmaux, ikinci günün ilk etabında Hırvatistan Rallisi'neki ilk etap galibiyetini elde etti. En kötü yol koşullarında etaba başlamasına rağmen Neuville, M-Sport'tan Fourmaux'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalan bir zaman kaydetti.

Güne başa baş başlayan Neuville-Evans ikilisinden, Neuville günün ilk etabında 0.8 saniyelik bir farkla öne geçti.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Evans, Fourmaux'dan 1.3 saniye daha yavaş bir şekilde etabı tamamladı. Rallinin dokuzuncu etabında ilk altı sıra 4.2 saniyede sıralandı ve rallinin en yakın geçen etabı oldu.

Ekipler sabah bölümünün en uzun etabı olan 10. etaba başladığında şartlar kuru kalmaya devam ediyordu.

Neuville ve Evans 20.77 km'lik Stojdraga - Gornja Vas etabında aynı zamanları elde ederken, Neuville liderliği 0.8 saniye ile korudu.

Etabı, Neuville ve Evans'ı yakalamak için hızını artıran Ogier kazandı. Toyota sürücüsü ikiliden 0.3 saniye farkla önde bitirdi ve genel klasmanda farkı 6.8 saniyeye indirdi.

Katsuta, rallinin geride kalan bölümündeki en iyi sonucunu elde ederek dördüncü oldu.

Ancak Hyundai sürücüsü Tanak için küçük bir dram yaşandı. Etaptaki bir sola dönüşte sağ arka lastiğini kaldırıma çarptı. Etabı jantı hafif hasar görmesine rağmen, etabı çok fazla zaman kaybetmeden tamamladı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Neuville 11. etapta rakibi Evans'ı 0.9 saniye farkla geride bırakarak beşinci etap zaferini elde etti.

Neuville, "0.9 saniye çok fazla, gerçekten mutluyum. Orada daha hızlı gidebileceğimi sanmıyordum."

Etabı üçüncü sırada tamamlayan Ogier, Neuville'nin 1.6 saniye arkasında etabı tamamladı.

Cuma gününe kıyasla çok daha güçlü bir tempo sergilerken Tanak, Ogier'den yalnızca 0.1 saniye geri etabı noktaladı.

Neuville, sabah bölümünün son etabını Ogier'den 2.9 saniye ve Tanak ve Evans'tan 3.0 saniye daha hızlı bir zamanla tamamladı.

Neuville, "Oldukça iyi bir etap, araç içi gerçekten harika olmalı. Sabah bölümünde daha iyi bir lastik yönetimi yaptık ve lastikleri iyi durumda tuttuk." dedi.

Evans ise, "Gerçekten kaygandı ve dürüst olmak gerekirse son etaptaki sürüşümden pek memnun değildim." dedi.

Fourmaux, etap sırasında Ford Puma'sının motorundan tekleme geldiğini bildirmesiyle Tanak'ın dördüncülük için farkı açmasına engel olamadı.

WRC2'de Nikolay Gryazin, Citroen takım arkadaşı Yohan Rossel'i 59.9saniye farkla geçerek sınıf liderliğini sürdürdü.

Ekipler cumartesi sabahı geçtikleri etapları öğeden sonra tekrar geçerek günü tamamlayacak.