Hırvatistan Rallisi: Neuville sabah bölümünü lider tamamladı, Ali Türkkan ilk etap galibiyeti aldı

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, dört etabın üçünü kazanarak en yakın rakibi Evans'ın 8.6sanye önünde sabah etaplarını tamamladı.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier, her araç geçişiyle kötüleşen etap koşulları göz önüne alındığında takdire şayan bir iş başararak 21.5 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Hyundai'den Ott Tanak, i20 N ile zorlanmasına rağmen dördüncü sırada [+37.3 saniye] yer aldı.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, Takamoto Katsuta [+1:12.2 saniye], Andreas Mikkelsen [1:39.1 saniye] ve Gregoire Munster'in [+1:57.3 saniye] önünde ilk beşinci sırada sabah bölümünü tamamladı.

Neuville, yola ilk çıkan isim olarak temiz yol koşullarından en iyi şekilde yararlandı ve ralliye güçlü bir başlangıç yaptı.

Neuville Krasic - Sosice 1 [23.63km] etabının ilk geçişinde en yakın rakibi ve şampiyonluk adayı Evans'tan 6.6 saniye daha hızlı bir zaman elde etti. Neuville'in zamanı ortaya koyduğu çabayı gösterirken, Hyundai i20N'inin "çok fazla önden kayma" yaşamasından memnun değildi.

Her araç etabı geçtikçe, yol yüzeyine daha fazla toprak sürüklendi ve bu da takip eden grubun daha yavaş zaman geçirmesine neden oldu. Yolda altıncı sırada başlayan Ogier, 14.5 saniye geride üçüncü en hızlı zamanı yapmayı başardı. Ancak Neuville'in zamanını "yakalamanın imkansız olduğunu" kabul etti.

Tanak, kötüleşen koşullar ve i20 N ile mücadele ederken 17.8 saniye geride kaldı. Fourmaux aşırı ısınan lastiklerle mücadele etmesine rağmen en hızlı beşinci [+20.4 saniye] isim oldu.

Katsuta, yol notlarında sorun yaşadığını söylediği etaptak 36.4 saniye geride kaldı. Mikkelsen, bir yol ayrımını atladığı için 50.7 saniye geride etabı tamamladı. WRC2 pilotu Nikolay Gryazin, zaman ekranında dokuzuncu sırada yer alan M-Sport Rally1 pilotu Munster'dan daha hızlı bir zaman elde ederek ilk etaptan WRC2 sınıf liderliğini ele geçirdi.

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Evans, Neuville'in açılış etabını kazanmasına ikinci etap olan Jaskovo - Mali Modrus Potok 1 [9.48km] kazanarak karşılık verdi. Toyota sürücüsü dar yollardan Neuville'den 1.7s daha hızlı geçmeyi başardı ve Neuville ile farkı 4.9 saniyeye düşürdü.

Tanak, "sürmenin zor olduğunu" söylediği aracıyla etabın en hızlı üçüncü [2.4 saniye] ismi olmayı başardı. Fourmaux, Evans'tan 4.2 saniye geride geldiği etapta giderek daha da kirlenen yol koşullarıyla mücadele ederken yoldan çıkan Ogier'den 0.6 saniye daha hızlı olarak etabı tamamladı. İlk sekizi Katsuta, Munster ve Mikkelsen tamamladı.

Üçüncü etapta Neuville, Ravna Gora-Skrad [10.13km] arasındaki ilk geçişte en iyi zamanı yaptıktan sonra Evans ile arasındaki farkı 8.6 saniyeye çıkardı. Neuville, Evans'ın 3.5 saniye önünde etap galibiyetini alırken, Ogier çok daha kirli bir yol koşullarıyla karşılaşmasına rağmen sadece 0.1 saniye geride kaldı.

Fourmaux, Tanak'tan 4.9 saniye daha hızlı olarak dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Ekipler sabah bölümünün son etabında [Platak 1 - 16.63 km] yol kenarında karla karşılaştı ancak etap içerisindeki yollar kuruydu.

Neuville bir kez daha en hızlı zamanı yaptı ve Evans'ın 0.2 saniye önünde yer aldı. Ancak Belçikalı pilot, aracını zorlayamadığını söyledi.

Neuville, "Muhtemelen en temiz etap bu. Ama etaba saldıramadım."

"Çok yumuşak ve temiz olmak zorundayım. Zorlamamın bir yolu yok, aksi takdirde işe yaramıyor. Daha hızlı gitmek isterdim!" dedi.

Ogier, Neuville'in 0.3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Ogier, "İyi bir sürüş yaptık. Sabah bölümünden memnun olabiliriz. Biraz zemin kaybettik ama umarım öğleden sonra daha iyi olur. Yumuşak lastik kesinlikle yanlış tercihti." dedi.

Tanak yine geri kalanların en iyisi oldu. Ancak kendine güvenmekte zorlandığı açıkça görülüyordu.

WRC2'de Citroen sürücüsü Gryazin takım arkadaşı Yohan Rossel'e 12.4saniye önünde sabah bölümünü tamamladı.

Bu hafta sonu Hırvatistan'da bir de Türk takımı etaplara çıktı. Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener zorlu ve kirli etaplarda boy gösterdi. Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi çıktıkları ilk Junior WRC etabını en yakın rakibinden 16.8 saniye daha hızlı tamamladı ve ilk etap galibiyetlerini aldı. Günün ikinci etabında ise Ali Türkkan, Romet Jürgenson'un 3.3 saniye gerisinde kalarak etabı ikinci noktaladı.