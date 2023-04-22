Hırvatistan Rallisi: Neuville ralliye veda etti, yeni lider Evans!

Güne lider Neuville'in 5.7 saniye gerisinde başlayan Evans, rakibinin ralliye veda etmesinin ardından liderliğe yükseldi ve uzun süre sonra ilk kez galibiyete bu kadar yakın.

İkinci sırada Tanak, üçüncü sırada ise kalan tek Hyundai ile Esapekka Lappi bulunuyor -ancak o da zor bir gün geçirmekte, nitekim tam 44.8 saniye geride!

Dördüncü sırada temiz bir ralli geçiren Pierre-Louis Loubet, beşinci sırada aldığı cezadan ötürü yedinciliğe düşse de hemen yükselen Sebastien Ogier, altıncı sırada Takamoto Katsuta, yedinci sırada ise sabah saatlerini üç etap galibiyetiyle kapatan Kalle Rovanpera yer alıyor.

Podyum grubunun gerisinde farklar epey yakın; Loubet ve Rovanpera'yı sadece 4.7 saniye ayırıyor.

Özet

Yol pozisyonlarının tersine çevrilmesiyle birlikte güne yolu açarak başlayan Rovanpera, iki dakikadan fazla zaman kaybettiği zorlu Cuma gününden sonra önünün açık olması gibi bir avantajı en iyi şekilde kullandı.

Dokuzuncu etapta tempoyu belirleyen son şampiyon, böylece Şubat ayındaki İsveç Rallisi'nden bu yana ilk etap galibiyetini elde etti.

İkinci sıra 1.2 saniye gerideki Tanak'a giderken, üçüncü sıra sadece 1.4 saniye geride üçüncü olmasına rağmen aslında etaba gelirken bir sorun yaşayan Ogier'e gitti.

Sorunla ilgili konuşan Ogier, "[Bu sabah] serviste küçük bir hata yaptık ve etaba giderken bunu düzeltmek zorunda kaldık, aksi takdirde araç kullanılamaz hale gelirdi." dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Yüzeye sürüklenen çakıllar nedeniyle kayganlaşan yollarda iyi bir performans ortaya koyan Neuville ise dördüncü sırayı almayı başardı, daha da önemlisi, Evans'a tam 4.8 saniye fark atarak genel klasmanda farkı 10.5 saniyeye çıkarttı.başardı ve dördüncü en hızlı zamanı yaparak ralli liderliğini genişletti.

10. etapta da durum değişmedi, Rovanpera ilk sırayı almayı başarırken, Ogier sadece 0.1 saniye geride ikinciydi. Tanak ise 0.6 saniye geride üçüncüydü.

Dördüncü sırada Neuville, beşinci sırada 0.3 saniye gerideki Evans yer almaktaydı.

11. etap ise rallinin en büyük dramasına sahne oldu: yine en kötü yol koşullarıyla karşı karşıya kalan Neuville, 10.13 km'lik etabın 5.2 km'sinde uzun bir sağ virajı yanlış değerlendirdi ve dışarı taştı. Aracının sol arka kısmını kaybetmesi sonucu hemen yan taraftaki ağaca çarpan Neuville ancak spin atarak durabildi.

Bu olayın ardından Neuville'in galibiyet şansı sona ererken, Evans liderliğe, Tanak ikinciliğe, Lappi ise üçüncülüğe yükseldi.

Etap galibiyse değişmedi: yine Rovanpera lider, yine Ogier ikinciydi. Bu ikiliyi Evans, Tanak ve Katsuta izlemekteydi.

12. etapta ciddi bir kayma nedeniyle zaman kaybeden Rovanpera, bu hatanın ardından etap galibiyetini 0.7 saniye farkla Ogier'e kaptırdı, yine de ikinciydi.

Üçüncü sırada bariyerleri hafifçe sıyıran Evans, dördüncü sırada Lappi, beşinci sıradaysa Evans'tan 3.5 saniye fark yiyen Tanak yer almakta.