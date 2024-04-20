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WRC Hırvatistan Rallisi
Etap raporu

Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

Dünya Ralli Şampiyonası lider götüren Thierry Neuville, Toyota'dan Elfyn Evans ile girdiği heyecan verici başa baş mücadelenin ikinci gününü lider tamamladı.

Tom Howard
Tom Howard
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Hırvatistan Rallisi'nde galibiyeti kovalayan Neuville-Evans ikilisi arasında günün sekiz etabı boyunca farkın beş saniyeyi geçmediği devasa bir mücadeleye girişti.

Tahmin edilemeyen hava koşullarında daha iyi lastik seçimlerinde bulunan ve maksimum atak modunda devam eden Hyundai sürücüsü Neuville, günü Evans'ın 4.9 saniye önünde tamamladı. İkili, pazar günü ralliyi bitirmeleri halinde 18 ve 15 puanı ceplerine koyacak.

Sekiz kez dünya şampiyonu ve bu sezon yarı zamanlı yarışan Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, üçüncü sırada günü tamamladı ve 13 puan topladı. Hyundai'den Ott Tanak dördüncü olarak [+1:15.5 saniye] 10 puanı aldı. M-Sport'tan Adrien Fourmaux [+1:35.4 saniye] 8 puanla günü tamamladı.

Ekipleri 13. etap [Smerovisce-Grdanjci -15.72 km] öncesinde hafif bir yağmur karşıladı ardından yağmur giderek şiddetlendi. Yağmurun artması yaptığı lastik tercihleriyle Toyota'nın işine yaradı.

Evans değişken hava koşullarından faydalanarak etap galibiyetini elde etti ve genel klasmanda liderliği iki saniye farkla Neuville'den geri aldı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ogier etabı takım arkadaşının bir saniye arkasında tamamlarken Neuville, Evans'ın 6.7 saniye gerisinde kaldı.

Neuville, "Çok zorladım ve devam etmeye çalıştım. Zaman kaybettiğimizi biliyordum ama zaman kaybını sınırladık. Liderliği geri almak zor olacak." dedi.

M-Sport'tan Fourmaux da yanlış lastik kararının cezasını çekti ve Fransız sürücü liderin 15.5 saniye gerisinde kaldı. 

Fourmaux, "Mutlu değilim. Nasıl bu kadar kötü olabildiğimizi anlamıyorum. Elimizde çok fazla veri var ama yine de iyi bir lastik seçimi yapamıyoruz. Bu çok hayal kırıklığı yaratıyor." 

Tanak da lastik sıkıntısı yaşadı ve etaptaki yol tutuş eksikliği nedeniyle zorlandığı bir an olduğunu açıkladı.

Ancak 14. etaptan [Stojdraga-Gornja Vas 20.77km] sonra durum Hyundai ve M-Sport lehine döndü. İlk ekipler etaba ıslak şartlarda başladı. Ancak lider grup etaba başladığında yüzeyi daha kuru hale geldi.

Bu durum sert lastikli Neuville'in işine yaradı ve gelen sağanak yağmurun etap zamanını etkileme tehdidine rağmen etkileyici bir etap galibiyetiyle Evans'tan liderliği geri aldı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Neuville, Ogier'den 3.9 saniye ve Evans'tan 4.3 saniye daha hızlı bir etap zamanı elde etti. Genel klasmanda Neuville, Evans'ın 2.3 saniye önüne geçmiş oldu.

Sondan bir önceki etapta [Vinski Vrh - Duga Resa - 8.78km] bir kez daha sert lastikli Neuville galip geldi.  Neuville, Ogier'i 1.6 saniye farkla geride bıraktı. Evans'ta, Ogier 0.1 saniye gerisinde kaldı ve etabı üçüncü noktaladı. 

Tanak en hızlı dördüncü dereceyi yaparak geri kalanların en iyisi oldu.

Neuville 16. etabı [Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki - 9.11km] kazanarak cumartesi gününü şık bir şekilde tamamladı. Hatasız bir sürüşün ardından Hırvatistan Rallisi'ndeki dokuzuncu etap galibiyetini aldı. Günün son etabını kazanan Neuville, Evans ile olan farkı 4.9 saniyeye çıkararak ikinci günü noktaladı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

WRC2'de Nikolay Gryazin, Citroen'den takım arkadaşı Yohan Rossel'ın önünde ikinci günü noktaladı. 

Pazar günü ekipler dört etap daha geçerek ralliyi tamamlayacak.

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