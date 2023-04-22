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Hırvatistan Rallisi: Neuville kaza yaptı, ralliye veda etti

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, Cumartesi sabahı yaptığı kazanın ardından Hırvatistan Rallisi'ne veda etti.

Tom Howard
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Hırvatistan Rallisi: Neuville kaza yaptı, ralliye veda etti

Belçikalı sürücü, 11. etapta -orta hızlı- sağ virajı dönemedi ve I20 N aracının arka kısmını bir kayaya çarptı. Sonrasında ise yolu çevreleyen ağaçlara doğru savruldu.

Neuville ve yardımcı sürücü Martijn Wydaeghe olaydan yara almadan kurtuldu ancak araçtaki hasar devam edemeyecek kadar ağırdı.

Neuville güne Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın 5.7 saniye önünde başlamıştı ve 11. etap öncesinde farkı 10.8 saniyeye çıkarmıştı.

Neuville'in kazasıyla liderlik M-Sport'tan Ott Tanak'ın 19.1 saniye önünde yer alan Elfyn Evans'a geçti.

Rallideki tek Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi üçüncülüğü yükselirken, M-Sport'tan Pierre-Louis Loubet dördüncü, Toyota'dan Takamoto Katsuta beşinci sırada.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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