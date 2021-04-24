Hırvatistan Rallisi: Hyundai sürücüleri zorlandı, Ogier liderliği aldı!

Ogier, pazar gününe lider şekilde girerken, Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans ikinci sırada yer alıyor. Hyundai sürücüleri Thierry Neuville ve Ott Tanak ise üçüncü ve dördüncü sıralardalar.

Gün özeti:

Neuville, Tanak ve diğer Hyundai sürücüsü Craig Breen, güne iki sert ve iki yumuşak lastik seçerek başladılar. Ayrıca yanlarına bir de yedek yumuşak lastik aldılar.

Tanak'ın cuma günü sert lastiklerle kaybettiği zaman düşünüldüğünde, yumuşak lastik daha soğuk şartlar için ideal seçenekti.

Ancak cumartesi günü güneş ve sıcak hava etkili olurken, Toyota ve M-Sport sürücüleri tamamen sert lastikler seçtikleri için avantajlı konuma geldiler.

Neuville, cuma gününü 7.7 saniyelik bir avantajla tamamlamıştı, ancak Ogier cumartesi sabah yapılan 9. etabı kazanarak arka arkaya dördüncü etap zaferini elde etti. Bu sayede genel klasmanda Neuville'i geride bıraktı ve 4.3 saniye ile ilk sıraya çıktı. Evans da genel klasmanda ikinciliğe yükseldi. Yani Neuville, tek etapta iki sıra birden gerilemiş oldu.

Günün ikinci etabını Toyota'dan Takamoto Katsuta kazanırken, Ogier ve Evans, sabahki diğer iki etapta birer zafer aldılar. Neuville ise lastik sorunları, fren diskinin kırılması ve 2020'de yaşadığı motor sorunun nüksetmesiyle epey zorlandı.

Belçikalı pilot, öğle arasına Ogier'in 19.7 saniye ardında girerken, dördüncü sıradaki Tanak'la Neuville arasında sadece 18 saniye kaldı.

Lider Ogier ve ikinci Evans arasında ise 7 saniye vardı.

Ogier, "Bizim açımızdan bu sabah seçilmesi gereken lastik oldukça açıktı, bu yüzden Hyundai sürücülerinin seçimini görünce biraz şaşırdık." açıklamasını yaptı.

Sebastien Ogier, Rally Croatia 2021 Photo by: McKlein

Hyundai patronu Andrea Adamo, takımın 2020 Türkiye ve 2021 Monte Carlo Rallisi gibi, stratejik anlamda hata yaptığı bir başka rallinin ardından tüm sorumluluğu üstlendi.

Adamo, "Burada olduğumdan beri, lastik seçiminin zor olduğu anlarda hep yanlış olanı seçtik. Yani kurduğum yapıda yanlış olan bir şeyler var. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum ve bunu çözmek için bir an önce harekete geçsem iyi olacak." dedi.

Ancak Hyundai sürücüleri, Adamo'ya destek verdiler ve Tanak, "Bence Adamo'yu çok fazla dinlememeniz lazım. O her zaman kendisine karşı çok eleştirel davranır." dedi.

Hyundai sürücüleri, öğleden sonra için doğru lastik tercihi yaptılar ve Neuville, öğleden sonra gerçekleştirilen etaplardan ikisini kazanmayı başardı.

Ayrıca Ogier'in lastik patlatmasından da faydalanarak genel klasmanda aradaki farkı 10 saniyeye indirdi. Öğleden sonraki etaplardan bir tanesini Ogier kazanırken, diğerini yine güçlü bir sürüş ortaya koyan Takamoto Katsuta kazandı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Pazar günü gerçekleştirilecek dört etap öncesinde Ogier, genel klasmanda Evans'ın 6.9 saniye önünde ilk sırada yer alıyor. Neuville ise, Ogier'i 10.4 saniye geride üçüncü sıradan takip ediyor.

Belçikalı pilot, "Bir kriko sorunu yaşadım ve öğleden sonraki bölümde lastikleri değiştiremedim. Bu yüzden lastiklerim son etapta neredeyse bitmişti." dedi.

Tanak, öğleden sonra Neuville ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve şimdi takım arkadaşının yaklaşık yarım dakika gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Günün yıldızlarından biri, hiç şüphesiz Adrien Fourmaux'tu. Fransız pilot, M-Sport Ford ile WRC sınıfındaki ilk rallisini şu anda 1 dakika 29.5 saniye geride beşinci sırada götürüyor.

İkinci M-Sport Ford'u süren Gus Greensmith, takım arkadaşının yaklaşık 1 dakika gerisinde altıncı sırada yer alırken, Katsuta da Greensmith'in yaklaşık 23 saniye ardında yedinci sırada.

Hyundai sürücüsü Breen, zorlu günün ardından sekizinci sırada yer alıyor.

WRC2 sınıfında liderliği Nikolay Gryazin alırken, WRC3 sınıfında Kajetan Kajetanowicz'in liderliği var.

Hırvatistan Rallisi -16. etabın ardından genel klasman: