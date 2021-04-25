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WRC / Hırvatistan Rallisi / Yarış raporu

Hırvatistan Rallisi: Heyecan dolu savaşı Ogier kazandı, 0.6 saniye ile galibiyete ulaştı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Hırvatistan Rallisi'ni Toyota'nın şampiyon pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Hırvatistan Rallisi: Heyecan dolu savaşı Ogier kazandı, 0.6 saniye ile galibiyete ulaştı!

Monte Carlo Rallisi'ndeki güçlü performansının ardından sezona galibiyetle başlayan ancak Arctic Finlandiya Rallisi'nde istediği performansı sergileyemeyen Sebastien Ogier, Hırvatistan Rallisi'ne damgasını vurdu.

Ogier, cuma gününe şanssız şekilde başlamış ve sabah bölümünde epey vakit kaybetmişti. Ancak öğleden sonra çok iyi bir sürüş çıkardı ve peş peşe etap zaferleriyle aradaki farkı kapattı.

Cumartesi sabah, Hyundai sürücülerinin yanlış lastik seçimi yapmasının ardından iki etap zaferi daha alarak liderliğe yükselen Ogier, pazar gününe ilk sırada girmişti. Pazar günü Fransız sürücü için olaylı başladı. 17. etaba giderken halka açık bir taşıt yolunda bir araçla çarpışan Ogier, bu sabah yapılan üç etapta vakit kaybetti ve takım arkadaşı Elfyn Evans'ın gerisine düştü.

Öğle arasında Toyota, kaza sonrası ortaya çıkan hasarı en aza indirmek ve aracın aerodinamik performansını artırabilmek adına çalışmalar yaptı.

Son etap öncesinde Evans ve Ogier arasında 3.9 saniye vardı. Neuville ve Ogier arasında ise 4.1 saniye bulunuyordu. Gözler son etaba çevrildi ve Ogier, son etapta 8 dakika 14 saniye gibi oldukça iyi bir zaman turu ortaya koyarak etabı kazanmayı başardı. Ogier, Evans'ı 4.5, Neuville'i ise 4 saniye ile geçerek 2021 Hırvatistan Rallisi'nin galibi oldu.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Fransız sürücünün, bu harika son etap performansı sonrası oldukça mutlu olduğu görüldü. Ogier böylelikle hem galibiyete hem de Güç Etabı zaferine ulaşmış oldu. Bu da hafta sonundan maksimum puanla ayrıldığı anlamına geliyor.

Ogier bu zaferle 61 puana ulaştı ve genel klasmanda ilk sıraya yükseldi.

Evans, son gün iki etap zaferi elde edip galibiyete yaklaşsa da performansı galibiyet için yeterli olmadı. Son etapta Ogier'in 4.5 saniye gerisinde kalmasının ardından Evans, ralliyi 0.6 saniye geride ikinci sırada tamamladı ve bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.

Toyota da böylelikle Hırvatistan Rallisi'ni dubleyle noktalamış oldu.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, cumartesi günü yanlış lastik seçimi yapmalarının ardından liderliği kaybetti ve sonrasında iyi performans gösterse de, aradaki farkı kapatamadı.

Neuville, Güç Etabı'nı 4 saniye geride üçüncü sırada bitirdi ve ralliyi üçüncü sırada tamamlamış oldu. Neuville böylelikle ilk üç yarışta üç üçüncülük yakalayarak istikrarını devam ettirmiş oldu.

Şu anda şampiyona lideri Ogier ve Neuville arasında 8 puan var.

Arctic Finlandiya Rallisi'ne damga vuran Ott Tanak, Hırvatistan Rallisi'nde epey zorlandı. Estonyalı sürücü, araçta istediği hisse sahip değildi ve lastiklerle ilgili sorunlarla beraber ralliyi 1 dakika 25 saniye geride dördüncü sırada tamamladı.

Rallinin yıldızlarından Adrien Fourmaux, M-Sport ile WRC sınıfındaki ilk rallisini beşinci bitirerek dikkatleri üzerine ekti. Fransız sürücü, liderin 3 dakika 9 saniye ardında kaldı.

Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Fotoğraf: M-Sport

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, rallinin son gününde sorun yaşayan Gus Greensmith'i geçerek altıncı oldu ve istikrarlı altıncılıklarına devam etti. İlk iki rallide de altıncı olan Katsuta, şu anda şampiyonayı yedinci sırada götürüyor.

M-Sport sürücüsü Greensmith'in yedinci olduğu rallide, güç etabını ikinci sırada bitirip fazladan puanlar alan Craig Breen, sekizinci oldu. Üçüncü Hyundai i20 WRC Coupe'de yarışan Breen, rallinin ikinci gününde geriledi ve sonrasında yükselmeyi başaramadı.

WRC2 sınıfında son şampiyon Mads Ostberg zafere ulaşırken, Teemu Suninen bu hafta sonu M-Sport ile katıldığı WRC2 sınıfında ikinci oldu.

WRC2'de normalde Nikolay Gryazin liderdi, ancak sabah etaplarında takla atarak ralliye veda etti.

WRC3'te ise galibiyet Kajetan Kajetanowicz'in oldu.

Etap galipleri:

SS17 : United Kingdom E. Evans

SS18 : United Kingdom E. Evans

SS19 : Belgium T. Neuville

SS20 : France S. Ogier

Güç etabı sonuçları:

1.  S. Ogier (5 puan)
2.  C. Breen (4 puan)
3.  T. Neuville (3 puan)
4.  E. Evans (2 puan)
5.  O. Tänak (1 puan)

Croatia (Hrvatska) 2021 Hırvatistan Rallisi sonucu:

Mads Østberg, Torstein Eriksen, TRT World Rally Team Citroen C3 Rally2

Mads Østberg, Torstein Eriksen, TRT World Rally Team Citroen C3 Rally2

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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Toyota, Hırvatistan'daki kaza sonrası Ogier'in "profesyonel" sürüşünü övdü

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Toyota, Hırvatistan'daki kaza sonrası Ogier'in "profesyonel" sürüşünü övdü
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Seri WRC
Etkinlik Hırvatistan Rallisi
Editör Kemal Şengül

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