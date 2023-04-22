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Hırvatistan Rallisi: Evans farkı açtı, Tanak sorun yaşadı

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, ana rakibi Ott Tanak'ın mekanik arızalarla boğuştuğu Cumartesi gününü tam 25.4 saniye farkla lider kapattı.

Tom Howard
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Hırvatistan Rallisi: Evans farkı açtı, Tanak sorun yaşadı

Neuville'in ralliye veda etmesinin ardından 19.1 saniye farkla liderliğe yükselen Evans, öğleden sonra etaplarına ikinci sıradaki Tanak'ın baskısı altında girdi, nitekim kendisi farkı 12.5 saniyeye kadar indirmeyi başarmıştı!

Ancak bir mekanik sorun yaşayarak tempo kaybeden Tanak, son güne Evans'ın tam 25.4 saniye gerisinde girmeye hazırlanıyor.

Üçüncü sırada zor bir ralli geçirse de podyum pozisyonunda yer alan Esapekka Lappi, dördüncü sırada günü üç etap galibiyetiyle kapatan Sebastien Ogier, beşinci sırada ise kaybettiği dakikaları geri alan ve Ogier'in tam 2 saniye arkasına kadar gelen Kalle Rovanpera yer alıyor!

Günün özetine geçmeden önce Ogier'in ilk etaba geç geldiği için 10 saniye ceza aldığını, bunun dün emniyet kemeri ihlali yaptığı için aldığı bir dakika cezaya eklendiğini belirtelim.

 

Cumartesi öğleden sonra özet

Günün ikinci döngüsünde sürücüleri kötü koşullar bekliyordu, sabah etaplarında asfalta taşan çakıllar nedeniyle yol oldukça kaygandı. 

Kaygan zeminden birçok sürücü etkilendi, bunların arasında yarım spin atan Lappi, küçük bir spin atan Rovanpera ve ufak bir an yaşayan Ogier bulunmaktaydı.

Etap galibiyeti Ogier'e giderken, ikinci sırada Tanak, üçüncü sırada Rovanpera yer almaktaydı. Evans'ın Tanak'tan tam 6.7 saniye fark yemesi ise etabın en çok konuşulan olayıydı, nitekim genel klasmandaki fark sadece 15.9 saniyeye gerilemişti!

14. etapta bu motivasyonla gaza basan Tanak, Rovanpera'nın 0.9 saniye önünde rallideki ikinci etap galibiyetine ulaştı. 

Ogier 2.1 saniye geride üçüncü, Evans ise 3.4 saniye geride dördüncüydü -bu, Tanak'ın iki etapta farkı 12.5 saniyeye kadar indirmesi demekti!

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

15. etapta ise işler tam tersine döndü; nitekim Tanak'ın el freninin arızalanması nedeniyle kontrolü ele geçiren Evans, rakibine karşı 4.3 saniye kazanarak farkı açmayı başardı.

Etap galibiyeti Rovanpera'ya, ikincilik Ogier'e, üçüncülük Evans'a giderken, Tanak ancak beşinci sırada yer alabildi.

Tanak'ın mekanik problemleri günün son etabında da kötüleşerek devam etti, öyle ki Evans'tan tam 8.6 saniye fark yiyerek genel klasmanda 25.4 saniye geri düştü!

Etap galibiyeti bu kez Ogier'e giderken, Rovanpera ikinci, Lappi üçüncü sıradaydı. Evans ise Tanak'a karşı fark atsa da dördüncü sırada kaldı.

 

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin
Toyota GR Yaris Rally1 2:20'05.7
2 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja
Ford Puma Rally1 2:20'31.1 25.4
3 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm
Hyundai i20 N Rally1 2:21'01.1 55.4
4 France Sébastien Ogier
France Vincent Landais
Toyota GR Yaris Rally1 2:21'55.1 1'49.4
5 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen
Toyota GR Yaris Rally1 2:21'57.1 1'51.4
6 Japan Takamoto Katsuta
Ireland Aaron Johnston
Toyota GR Yaris Rally1 2:22'31.6 2'25.9
7 France Pierre-Louis Loubet
Belgium Nicolas Gilsoul
Ford Puma Rally1 2:22'37.8 2'32.1
8 France Yohan Rossel
Arnaud Dunand
Citroën C3 Rally2 2:26'45.9 6'40.2
9 Russian Federation Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
Škoda Fabia RS Rally2 2:26'57.4 6'51.7
10 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
Škoda Fabia RS Rally2 2:28'08.1 8'02.4
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