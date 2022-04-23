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Hırvatistan Rallisi: Dokuzuncu etap, Solberg'in kazası nedeniyle iptal edildi

Hırvatistan Rallisi organizatörleri, Oliver Solberg'in karıştığı bir kazanın ardından dokuzuncu etabı iptal etti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Hırvatistan Rallisi: Dokuzuncu etap, Solberg'in kazası nedeniyle iptal edildi
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Hyundai sürücüsü, cumartesi günü gerçekleştirilen dokuzuncu etabın açılışında, yüksek hızda giderken aracının kontrolünü kaybetti.

Görüntülerde Solberg'in aracını çarptığı görülüyor ve sonrasında araç alev alıyor. Hyundai, hem Solberg hem de yardımcı pilot Elliott Edmondson'ın iyi durumda olduğunu doğruladı. İkili güne beşinci başlamıştı.

Organizatörler, alev alan araç nedeniyle etabı durdurdu. O noktada sadece Elfyn Evans, Esapekka Lappi, Thierry Neuville, Pierre-Louis Loubet, Takamoto Katsuta ve Gus Greensmith etabı tamamlamıştı.

Uzun bekleme sürecinin ardından etabın tamamen iptal edildiği açıklandı.

Solberg'in kazası, Evans'ın beşinci, Takamoto Katsuta'yı ise altıncı sıraya çıkarmış oldu.

 

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