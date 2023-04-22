Hırvatistan Rallisi: Cumartesi gününe girilirken Neuville halen lider, Evans bastırıyor.

İkinci etapta ele geçirdiği liderliği korumayı başaran Neuville, bu kez pek rahat değildi, nitekim ikinci sıradaki Evans güçlü bir tempo tutturmuş ve Neuville ile farkı kapatmaya başlamıştı!

Sonuç olarak ikili arasındaki 16.1 saniyelik fark, Cuma günü sona ererken sadece 5.7 saniyeye kadar düşmüştü.

İlk etaplardaki sorunlarından kurtulan Ott Tanak yaklaşık 30 saniye geride üçüncü, diğer Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi ise onun 3.4 saniye gerisinde dördüncü.

Dün lastik patlatmasının ardından gerileyen Ogier beşinci, Pierre-Louis Loubet altıncı, Takamoto Katsuta yedinci, tıpkı Ogier gibi lastik patlatan Rovanpera ise ancak sekizinci sırada.

Cuma öğleden sonra özeti

Açık havada altında geçen sabah etaplarının ardından, öğleden sonra bulutlar toplandı. Bu durum Ogier, Evans ve Rovanpera dışındaki tüm ekiplerin etap için en az iki ıslak zemin lastiği tercih etmesine sebep oldu.

Kuru koşullarda gerçekleştirilen beşinci etabı kazanan Ogier, tüm sıkıntılara rağmen ne kadar hızlı olduğunu gösterdi -bu kendisinin dördüncü etap galibiyetiydi!

Evans takım arkadaşının tam 4.8 saniye gerisinde ikinci olurken, üçüncü sıradaki Tanak ve dördüncü sıradaki Rovanpera birebir aynı zamanı elde ettiler!

Neuville ancak beşinci olabilirken, bir yarım spin sonucu ciddi zaman kaybeden Katsuta 24.5 saniye geride kaldı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Altıncı etabın başlangıcından önce yağan hafif yağmurun yarattığı nemli koşullar, lastik seçimleri anlamında da kaosa yol açtı.

Tanak, Loubet ve Katsuta iki ıslak lastiğe geçiş yaptı, ancak etabın sonuna doğru çiseleyen yağmura rağmen yolun avantaj sağlayacak kadar ıslak olmaması bu kararın yanlışlığını gösterdi.

Sert ve yumuşak lastiklerle parkura çıkarak en isabetli kararı veren Lappi, Evans'ın 0.7 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı, üstelik Tanak'ı geçerek genel klasmanda üçüncülüğü aldı!

Ogier 1.9 saniye geride üçüncü olarak genel klasmanda beşinci sıraya kadar tırmandı, ancak etabın en büyük olayı hiç şüphesiz ki Neuville'in Evans'tan 5.7 saniye yavaş kalması ve iki etapta toplam 8.1 saniye kaybetmesiydi!

Yedinci etap başlar başlamaz Evans'a cevap veren Neuville, etabı ikinci sırada tamamlasa dahi Evans'ın 0.4 saniye önündeydi, bu da kendisinin hiç olmazsa tempo kaybetmesini engelledi.

Etabın ardından konuşan Neuville, ilk kez bir etabın tamamında aracına bu denli güvenebildiğini itiraf etti.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Etap galibiyeti ise Neuville'in 0.3, Evans'ın 0.7 saniye önünde yer alan Tanak'a gitti; bu, M-Sport'un da rallideki ilk etap galibiyetiydi.

Tanak ayrıca yedinci sırada kalan Lappi'nin de 3.7 saniye önündeydi, bu sayede genel klasmanda üçüncülüğü geri almayı başardı.

Dördüncü sıradaki Ogier ve beşinci sıradaki Rovanpera ise birebir aynı zamanları elde ettiler.

Günün son etap galibiyeti Evans'a gitti. İkinci sırada 0.9 saniye farkla Rovanpera, üçüncü sırada 0.9 saniye gerideki Neuville yer aldı.

Böylece Evans, farkı 5.7 saniyeye kadar indirmeyi başardı.

Ogier ise bir kez daha lastik patlatarak etabın son bölümünde zorlandı, ancak sadece 9.3 saniye kaybetti.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport