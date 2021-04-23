Hırvatistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier ikinci!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Hırvatistan Rallisi, bu yıl takvime dahil olan yeni rallilerden biriydi ve 2019'daki Almanya Rallisi'nden bu yana ilk asfalt rallisi oldu.

Etaplar, gün boyunca sürücüleri epey zorladı. Çünkü etapların her biri, birbirlerinden farklıydı ve asfaltın yol tutuşu virajdan viraja değişkenlik gösteriyordu.

İlk gün etaba başlama sırası, şampiyona pozisyonuna göre olduğu için, Toyota'nın 20 yaşındaki yıldızı Kalle Rovanpera, ilk etaba girerken avantajlı konumdaydı.

Genç sürücü, etap başlar başlamaz oldukça iyi zamanlar çıkarmayı başardı, ancak sağa doğru dönülen virajda büyük bir önden kayma yaşadı ve aracını toparlayamayarak ağaçların arasına daldı. Bu, kendisi için rallinin daha henüz ilk etapta sona erdiği anlamına geliyordu.

Rovanpera, "Gerçekten buna çok sinirlendim. Etabın başlangıcı inanılmaz kaygandı ve çok fazla önden kayma yaşıyorduk."

"Zorlamaya çalışıyordum, fakat sağa doğru dönülen bu hızlı virajda tüm yol tutuş kayboldu ve önden kayma yaşayarak ağaçların arasına daldık."

"Takım için gerçekten çok üzgünüm, çünkü benim hatamdı ve bundan dersler çıkaracağım." dedi.

Hyundai sürücüsü Neuville, Rovanpera'nın kazasıyla beraber, etaplara başlama sırası anlamında avantajlı konuma geldi.

Belçikalı sürücü, Monte Carlo Rallisi'ne kısa bir süre kala, uzun süredir birlikte çalıştığı yardımcı pilotu Nicolas Gilsoul ile yollarını ayırdı ve henüz zafer elde edemedi.

Neuville, sezonun ilk rallilerinde mevcut yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe ile uyum yakalamakta zorlanmıştı, ancak bu hafta sonu şimdiye kadar çok olumlu bir ralli geçiriyorlar.

Neuville, sabah bölümündeki dört etaptan üçünü kazanmayı başardı ve sadece İngiliz Elfyn Evans'ın en hızlı isim olduğu üçüncü etapta zafere ulaşamadı.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Sabah bölümünün ardından Neuville 7.3 saniye farkla ilk sırada yer alırken, Evans ikinci, WRC şampiyonu Sebastien Ogier ise üçüncüydü. Son WRC şampiyonu, ilk dört etap sonrasında Evans'ın 5 saniye ardında kalmıştı.

Son şampiyon, Rovanpera ile aynı virajda aynı kaderi yaşamaya çok yaklaştı. Fakat yaşadığı olaydan sadece patlak lastikle kurtuldu ve bu olayı, etabın bitimine az bir süre kala yaşadığı için, kendisine çok az zamana mâl oldu.

Ogier, öğle arasının ardından tempo yükseltti ve dört etaptan üçünü kazanarak, takım arkadaşı Evans'ı geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

Ogier, sadece galibiyet mücadelesine dönmekle kalmadı, 7. etaptaki zaferiyle beraber kariyerinin 600. etap zaferini de elde etti.

Geride kalan sekiz etabın ardından Neuville, Ogier'in 7.7 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Fransız sürücünün 0.3 saniye ardında ise Evans var.

Hyundai sürücüsü ve 2019 WRC şampiyonu Ott Tanak için pek de iyi bir gün olmadı.

Cuma günü için sert lastik seçimi yapan Tanak, gün boyunca i20 WRC Coupe içinde rahat değildi ve cuma gününü, takım arkadaşı Neuville'in 31.9 saniye ardında dördüncü sırada noktaladı.

Bu hafta üçüncü Hyundai'nin direksiyonunda olan Craig Breen, takım arkadaşı Tanak'ın 22.9 saniye gerisinde beşinci sırada yer alıyor ve onu M-Sport sürücüleri Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith takip ediyor. Özellikle Formaux, WRC sınıfındaki ilk gününde iyi bir iş çıkardı ve günü takım arkadaşının 7 saniye önünde tamamladı.

İlk onu Pierre-Louis Loubet, Takamoto Katsuta ve WRC2 sınıfını lider götüren Mads Ostberg tamamladı.

WRC2 şampiyona lideri Andreas Mikkelsen'in kaza yaptığı günde, M-Sport ile WRC2 sınıfında mücadele eden Teemu Suninen de galibiyet mücadelesinden koptu. Suninen şu anda Ostberg'in yaklaşık 53 saniye gerisinde kalmış durumda.

İlk günün ardından WRC3 sınıfında liderlik Yoann Rossel'de bulunuyor ve ikinci sırada Kajetan Kajetanowicz var.

Hırvatistan Rallisi: 8. etabın ardından klasman