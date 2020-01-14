Hanninen, İsveç Rallisi'nde Latvala'nın yardımcı pilotu olacak

Japon üretici, 2020 yılında Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ile yarışma kararı alınca, Latvala da fabrika takımından ayrılmıştı.

Fin pilot kısa bir süre önce gelecek yıl Yaris WRC ile bazı rallilerde yer alabileceğini söylemişti.

Latvala'nın en azından İsveç ve Finlandiya rallilerinde yer alacağı resmen açıklandı.

İsveç Ralli'sinde 'Latvala Motorsport' takımı adına yarışacak.

Latvala ve Hanninen, Latvala'nın kendi Toyota Celica GT-Four ST165 ile beş kez birlikte yarıştılar, ancak WRC'de ilk kez birlikte çalışacaklar.

Latvala, “Juho yardımcı pilotluk rolü için gerçekten çok iyi. Onun yol notları her zaman mükemmel, ama aynı zamanda bir sürücü olması da yardımcı oluyor."

“Hâlâ sürücülerden birisi olduğunu hissediyor ve bu, test yaparken ayarlar konusunda yardımcı oluyor." dedi.

Hyundai de dahil olmak üzere WRC araçlarını uzun süre test etmesinin ardından Hanninen, 2017 yılında kullanılmaya başlanmadan önce mevcut nesil Toyota Yaris'in gelişim çalışmalarında yer aldı.

2017 sezonunda Latvala ve Esapekka Lappi ile birlikte yer aldı ve Finlandiya'da üçüncü oldu.

Hanninen, İtalya'da Tommi Makinen Racing tarafından yönetilen Yaris WRC'nin direksiyonuna geçerek WRC'ye tek seferlik bir dönüş yaptı, ancak ralliyi bitiremedi.