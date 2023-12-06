Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak

Temmuz ayında bir lastik ihalesi başlatan FIA, yapılan başvurular sonrası 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem için Hankook'ta karar kıldı.

Son yıllarda WRC'nin tek lastik tedarikçisi Pirelli'ydi ve dört yıllık sürecin ardından artık bu görevi Güney Koreli üretici devralacak. İtalyan üretici, 2024 sonrasında lastik tedariğine devam etme konusunda herhangi bir teklifte bulunmadı.

FIA'dan yapılan açıklamada, WRC'nin talebinin Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandığı, bunun da üç yıl boyunca Hankook'un WRC'ye lastik tedarik edeceği anlamına geldiği belirtildi.

Hankook, sürdürülebilirlik, tedarikçi yeteneği, teknik kalite, lastik başına maliyet ve pazarlama gibi pek çok kriterin değerlendirmesi sonucu seçildi.

Bu, 2024'ün Pirelli'nin WRC'deki son senesi olacağı anlamına geliyor.

Photo by: Toyota Racing Podium: Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1, Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre 2011-20 yılları arasında WRC'nin lastik tedarikçisi olan Michelin de ihalede teklif verdi ancak kazanan Hankook oldu.

Bu Hankook'un WRC'ye ilk girişimi olacak. Ayrıca WRC'nin 2027'den itibaren uygulamaya koyması beklenen yeni Rally1 düzenlemesinin ilk yılında da seride Hankook olacak.

Hankook, 2000'li yıllardan bu yana ralli lastikleri geliştirdiği için bu konuda önemli bir deneyime sahip.

FIA ihalesine göre, başvuru sahipleri en az iki özellikte toprak ve asfalt lastiği, bir kar [çivili] lastiği ve bir asfalt kış lastiği üretmeli.