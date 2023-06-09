Hakkinen ve Coulthard, Sardunya'da Rovanpera'nın aracına bindiler!

Geçen hafta Sardunya Rallisi'nde Toyota'nın misafiri olan Hakkinen ve Coulthard, son şampiyon Rovanpera ile de bir araya geldi.

Unibet sponsorluğunda bir video için Rovanpera'nın sürdüğü Toyota GR Yaris ile ralli parkurunda gezintiye çıkan ikili, genç sürücünün becerilerine hayran kaldıklarını gizlemedi.

Coulthard, "İnanılmaz bir deneyimdi. Buna eğlence diyebileceğimden emin değilim ama sonuç olarak gerçeklik dışı bir deneyim gibiydi."

"Tek hissettiğim şey, [Rovanpera'nın] yüksek hızlı virajlardaki kararlılığıydı."

Hakkinen ise, "Paraşütsüz bir uçaktan atlıyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Aşağıya iniyorsunuz ve dünyayı görebiliyorsunuz ve sizi durduracak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Son olarak Rovanpera "Evet, süper havalıydı. Unibet ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik ve onlar da araca bindikleri için oldukça heyecanlıydılar."

"Pist sürücüleri için ralli otomobilinde olmak oldukça farklı bir şey ama oldukça dürüst tepkiler verdiler, bu yüzden benim için eğlenceli bir deneyim oldu."

"Diğer yarış pilotlarından ralli sürücüleri hakkında övgü duymak gerçekten çok güzel."

"Belki çok fazla göz önünde değiliz, ancak onlarla konuşurken bizim hakkımızda söylediklerini duymak harika." dedi.

Videoya buradan ulaşabilirsiniz