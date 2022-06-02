Gronholm: "Rovanpera sezonu başladığı gibi sürdürürse şampiyon olabilir"

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Son şampiyonluğunu 2002 sezonunda Peugeot ile elde eden Gronholm, WRC şampiyonluğuna ulaşan son Fin sürücü unvanını elinde bulundurmakta.

Gronholm'ün ardından WRC büyük çoğunlukla Sebastien Loeb (2004-2012 sezonları arası 9 şampiyonluk) ve Sebastien Ogier (2013-2018 arası 6 şampiyonluk ve 2020-2021 sezonlarında iki şampiyonluk) tarafından domine edildi.

Fransız sürücüler 19 yıla 17 şampiyonluk sığdırırken, bu ikiliyi yalnızca iki isim durdurabildi: 2003'te Petter Solberg ve 2019'da Ott Tanak.

Ancak bu sezon itibariyle Fin sürücüler için işler değişmiş vaziyette, nitekim senelerdir geleceğin şampiyonu olarak parmakla gösterilen Rovanpera an itibariyle şampiyona lideri. Geçmişte Markku Alen (1978), Ari Vatanen (1981), Hannu Mikkola (1983), Timo Salonen (1985), Juha Kankkunen (1986-1987, 1991, 1993), Tommi Makinen (1996-1999) ve son olarak Gronholm (2000, 2002) gibi şampiyonlar çıkaran Finlandiya, yeniden rallinin zirvesine dönmeye hazır.

Gronholm, arka arkaya üç ralli kazanan ve Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ile arasındaki farkı 46'ya çıkaran Rovanpera'nın güçlü formunu sürdürmesi durumunda şampiyona için favori konumunda bulunduğunu söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Gronholm, "O çok ama çok iyi bir sürücü. Eğer sezonu başladığı gibi sürdürürse şampiyon olabilir, bundan hiç şüphem yok. Baskı altındayken bile çok hızlı ve inanılmaz bir sürüş ortaya koyuyor, oldukça iyi."

"Mental olarak bu kadar güçlü olması onun bu denli güçlü bir form yakalamasını sağlıyor. Küçüklüğünden beri ne yapması gerektiğini öğrendi ve şimdiden çok yol kat etti, ancak zihinsel olarak da çok iyi."

"Şampiyon olmamdan bu yana 20 yıl geçti ve o zamandan beri neredeyse sadece Fransızlar şampiyon oldu. Şampiyonluğu Finlandiya'ya geri getirmenin zamanı geldi." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Gronholm, şampiyonanın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için bu ayın başlarındaki Portekiz Rallisi'ndeki bir etkinlikte yer aldı. Rallide Gronholm'ün ezeli rakiplerinden biri olan ve zaman zaman rallilerde boy göstermeye devam eden Sebastien Loeb de mücadele etmekteydi.

Loeb'den altı yaş büyük olan Gronholm, 2007'de WRC'den emekli oldu ve o zamandan beri sadece üç rallide boy gösterdi.

Geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Gronholm, "Sebastien'den biraz daha büyüğüm ama o hala rekabet ediyor."

"Pist yarışları, ralli kros, Dakar, hiç fark etmiyor, WRC'den emekli olduğundan beri her yıl farklı bir yerde mücadele halinde. Burada olmasına hiç şaşırmadım."

"Fakat hayır, geri dönmeyeceğim." dedi.