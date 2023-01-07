Greensmith, Toksport ile WRC2'ye dönüyor
WRC2'ye dönme kararı alan Gus Greensmith, gelecek sezon son şampiyon Toksport ile mücadele edecek.
Son üç yıldır M-Sport Ford ile tam zamanlı olarak WRC'de mücadele eden Greensmith, M-Sport ile yeniden anlaşamamış ve sekiz uzun yılın ardından takımdan ayrılmıştı.
Greensmith'in yerini doldurmayan M-Sport, gelecek sezon sadece iki tam zamanlı sürücüyle yarışacak: takıma dönen Ott Tanak ve terfi eden Pierre-Louis Loubet.
Takımdan ayrılmasının ardından tam veya yarı zamanlı bir WRC koltuğu bulamayan Greensmith'in kararı ise WRC2'ye dönüş oldu.
26 yaşındaki sürücü, Toksport'a ait bir Skoda Fabia RS Rally2 ile mücadele edecek ve uzun süre sonra ilk kez Ford dışında bir aracın direksiyonuna geçecek. Greensmith'in takım arkadaşlarından biri ise yine WRC2'ye dönen Oliver Solberg olacak.
Geçen sezonu takımlar şampiyonu olarak tamamlayan Toksport, son iki sezondur sürücüler şampiyonluğunu da kimseye kaptırmıyor.
Greensmith, "Ford ile geçirdiğim sekiz yılın ardından nihayet yeni bir şey deneme zamanı gelmişti; o da Skoda Fabia RS Rally2."
"Bu yılki WRC2 şampiyonası şimdiye kadarki en rekabetçi şampiyona olacak, dolayısıyla Toksport- Skoda ortaklığının bir parçası olduğum için gerçekten memnunum. Bu yıl direksiyon başında çok zaman geçireceğim, bu kesin."
"Sezon Mart ayındaki Meksika Rallisi ile başlayacak, o zamana kadar testlere odaklanacağım." dedi.
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