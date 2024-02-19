Fourmaux: "İlk podyumum hayallerimden asla vazgeçmememin kanıtı"

Fourmaux, WRC kariyerinin bugüne kadarki en iyi sonucuyla, İsveç Rallisi galibi Esapekka Lappi'nin 47.9 saniye gerisinde kariyeri için önemli bir üçüncülük elde etti.

M-Sport Ford sürücüsü, dünya şampiyonları Kalle Rovanpera ve Ott Tanak'ı geride bırakan inanılmaz zorlu koşullarda başarılı bir şekilde ilerleyerek cumartesi gününü Lappi'nin arkasında ve Toyota'dan Elfyn Evans'ın önünde ikinci sırada tamamladı. Yeni puan sistemine göre de cumartesi günü 15 puanı cebine koydu.

Cumartesi gününü ikinci sırada tamamlayan Fourmaux, 11. etapta kariyerinin dördüncü etap galibiyetini kazandı. Yarış boyunca tek korktuğu an 15. etapta bir kar duvarıyla yaşadığı temas oldu.

28 yaşındaki Fransız, Evans ile mücadeleye girmemeyi tercih etti ve pazar günü finişte üçüncü sıraya geriledi.

Bu sonuçla şampiyonada 29 puanla üçüncü sıraya yükselen Fourmaux, bu yıl iki yarışta 2022'deki zorlu ilk tam zamanlı Rally1 sezonunda topladığı puanlardan 16 puan daha fazla topladı.

Fourmaux, geçen yıl Rally2 klasmanında yarıştıktan sonra bu sezon M-Sport'un Rally1 kadrosuna geri çağrıldı.

Autosport'a konuşan Fourmaux, "Bu gerçekten harika. Bu benim kar üzerindeki sadece dördüncü rallim, dolayısıyla bununla gerçekten gurur duyabileceğimi tahmin edebilirsiniz."

"Bu benim Rally1'e geri dönüşümün ikinci yarışında elde ettiğim ilk podyumum, bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Şampiyonada üçüncüyüz, bu çılgınca."

Podium: Winner Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, second place Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, third place Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"Daha önümüzde uzun bir yol var ama karla birlikte birçok koşulla karşılaştığımız için mutluyum. Bazen iyi bir yol pozisyonuna sahip değildik. Ama tüm bunlardan sonra podyuma çıkmak harika."

"Dürüst olmak gerekirse buraya gelirken hedefim beşincilikti ve orada bitirebilirsem mutlu olacaktım. Ama cumartesi günü ikinciliğe çıkmak ve ardından üçüncü bitirmek harikaydı."

"Bu, asla pes etmezseniz bir gün podyuma çıkmayı başarabileceğinizi gösteriyor. Eğer bir hayale inanıyorsanız, onu takip etmeli ve başaramayacağınızı söyleyen insanları görmezden gelmelisiniz." dedi.

Fourmaux bu başarıya kendini kaptırmayacağını ve ileriye dönük düşünce yapısını değiştirmeyeceğini söylüyor.

"Normalde oldukça sakin bir insanım. Bu yüzden her şey yolundaymış ve şimdi birçok podyum elde edecekmişiz gibi hissetmek istemiyorum. Bir tane podyum elde etim ama sonraki ralliler için kendimi geliştirmem gerekiyor."dedi.