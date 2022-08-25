Fourmaux, aracındaki ağır hasar nedeniyle Akropol Rallisi'ne katılamayacak

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M-Sport, 8-11 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilecek rallide 6 adet Rally1 aracı katılımı planlıyordu -bu isimlerden birisi, bu sezonki 4. rallisine çıkacak 9 kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb.

O 6 isimden birisi de tam zamanlı yarışan Fourmaux ve co-pilotu Alexandre Coria'ydı, ancak Ypres Rallisi'nin sondan ikinci etabındaki kazanın ardından takım, aracın bu sürede tamir edilemeyecek kadar hasarlı olduğunu gördü ve ikiliyi ralliden çekme kararı aldı.

Fourmaux ve Coria, yarışamayacak olsa da Yunanistan'a giderek gelecekteki ralliler için etaplar hakkında bilgi toplayacaklar.

Takımdan yapılan açıklamada, "Ypres Rallisi'ndeki kaza nedeniyle, Adrien Fourmaux'un aracındaki hasarın Akropol Rallisi'ne kadar zamanında tamir edilmesi mümkün değil."

"Ne yazık ki, Adrien ve Alex bu yüzden Yunanistan'da mücadele edemeyecekler. Buna rağmen ekip (ikili), gelecek için hazırlık olması adına recce'ye (keşif etabı) katılmak için ralliye seyahat edecekler." denildi.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Fourmaux'un kazası, takımın Belçika'da tam olarak felaket bir hafta sonu geçirmesine neden oldu.

Fransız pilot, yol dışına çıkıp hendeğe düşene kadar rahat bir şekilde 5. sırada gidiyordu. Bu kaza nedeniyle takım, güçlü bir sonucu da kaçırmış oldu. Fourmaux ayrıca, M-Sport ile WRC'de ilk tam sezonunu geçirdiği 2022'de 5. kez yarış dışı kaldı.

Fourmaux'un takım arkadaşları Gus Greensmith ve Craig Breen de Belçika hafta sonunda kazaya karıştılar ve puan alamadılar.

Bu gelişmeyle M-Sport, Akropol Rallisi'ne tam zamanlı yarışan Breen ve Greensmith ile yarış zamanlı yarışan Loeb, Pierre-Louis Loubet ve Jourdan Serderidis beşlisiyle katılacak.