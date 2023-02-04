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Ford, Formula 1'e dönüşüne rağmen WRC'ye olan bağlılığını sürdürecek

Ford, 2026'dan itibaren Formula 1'e motor tedarikçisi olarak döneceğini doğrulasa da, Dünya Ralli Şampiyonası programına bağlı kalmaya devam edecek.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ford, Formula 1'e dönüşüne rağmen WRC'ye olan bağlılığını sürdürecek
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Ford, İngiliz M-Sport ile uzun süredir devam eden ortaklığı sayesinde Toyota ve Hyundai ile birlikte şu anda rallinin en üst kategorisinde yer alan üç markadan birisi.

WRC'nin yeni Rally1 hibrid düzenlemelerinde yarışmak üzere tasarlanan yeni Ford Puma'nın gelişiminde M-Sport'a yardımcı olanFord, WRC'ye bağlılığını da yinelemiş oldu.

Ford Performance, Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet tarafından kullanılan ve bu yıl WRC'de ikinci sezonunu geçirecek olan Puma'yı daha da hızlı hale getirmek için M-Sport ile sıkı şekilde çalışıyor.

Ford'un Red Bull Racing'in motor tedarikçisi olarak F1'e geri döneceğinin açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Ford'un küresel direktörü Mark Rushbrook, bu hamlenin WRC, NASCAR, Supercars ve diğer kategorilerdeki katılımlarını olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

İlginç şekilde M-Sport şu anda Red Bull tarafından destekleniyor.

Ford'un WRC'ye gelecekteki katılımı sorulduğunda Rushbrook, "Söyleyebileceğim tek şey Formula 1'e dönüşün bağımsız bir karar olduğu."

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Fiesta Rally2

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Fiesta Rally2

Photo by: Red Bull Content Pool

"Küresel olarak motor sporlarına çok bağlıyız. Stratejimizi dünya çapında tüm farklı seviyelerdeki yarışlarda Mustang'e odaklanma anlamında değiştirdik, ayrıca off-road yarışlarında Bronco ve Ranger'a önem verdik. Puma'yı Rally 1'e dahil ettik ve altındaki Fiesta piramidinin tamamını da off-road stratejimizin bir parçası yaptık."

"Şimdi Formula 1 bize tüm bunlar arasında belki de en büyük küresel erişimi ve daha fazla elektrifikasyonu sağlıyor, ki bu da dördüncü sütun."

"Bu dört sütun, motor sporlarındaki döngüsel planımızın bir parçası ve mevcut programlarımızdan hiçbirini değiştirmeye niyetimiz yok." dedi.

WRC'nin önümüzdeki iki ay içerisinde 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek olan yenilenmiş Rally1 düzenlemelerini açıklaması bekleniyor.

Kuralların mevcut düzenlemelerin evrimi olması fakat mevcut 100kW Compact Dynamics hibrid ünitesinin kullanımının genişletilmesi bekleniyor.

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