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WRC / Finlandiya Rallisi Yarış ayak raporu

Finlandiya Rallisi: Tanak liderliğini sürdürüyor, Rovanpera arayı kapatıyor

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Finlandiya Rallisi’ndeki liderliğini ikinci sıradaki Esapekka Lappi’ye karşı arttırsa da üçüncü sıradaki Kalle Rovanpera, yağmurun gelmesiyle beraber farkı azaltmaya başladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
Finlandiya Rallisi: Tanak liderliğini sürdürüyor, Rovanpera arayı kapatıyor
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Tanak, dün gece Lappi’ye karşı elde ettiği 3.8 saniyelik avantajı, yağmurlu cumartesi sabahı 9.5 saniyeye yükseltti.

Yağışlı hava, bu sabahki dört etaptan ikisini kazanan şampiyona lideri Toyota sürücüsü Rovanpera’nın farkı azaltmasına ve takım arkadaşı Elfyn Evans’ı geçmesini sağladı. Genç sürücü şu anda Tanak’ın sadece 12.9 saniye gerisinde yer alıyor.

Bu sabah bir etap galibiyeti alan Evans, liderin 17.9 saniye gerisinde ve hâlâ galibiyet mücadelesinin içerisinde.

Hyundai’den Thierry Neuville, rakipleri Takamoto Katsuta ve Craig Breen’in hatalarından faydalanarak beşinci sıraya yükselirken, Breen 12. etapta aracına hasar vererek ralliden çekildi ve üst üste ikinci rallisini tamamlayamamış oldu.

Katsuta, Neuville’in 5.2 saniye arkasında altıncı sırada yer alırken, M-Sport Ford için pek de iyi geçmeyen rallide Pierre-Louis Loubet yedinci, Gus Greensmith sekizinci sırada yer alıyor.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise WRC2 sürücüleri Teemu Suninen ve Emil Lindholm oldu.

Lappi remains second, but is set to come under pressure for the position from Rovanpera

Lappi remains second, but is set to come under pressure for the position from Rovanpera

Photo by: Toyota Racing

Finland Finlandiya Rallisi - 14. etap sonrası sıralama:

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Finlandiya Rallisi: Tanak lider ancak Lappi farkı kapatıyor
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Finlandiya Rallisi: Tanak lider ancak Lappi farkı kapatıyor
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Finlandiya Rallisi: Tanak, Rovanpera'nın baskısına rağmen günü lider kapattı

Finlandiya Rallisi: Tanak, Rovanpera'nın baskısına rağmen günü lider kapattı
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Tom Howard
Finlandiya Rallisi: Tanak galibiyete ilerliyor Finlandiya Rallisi
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Finlandiya Rallisi: Tanak galibiyete ilerliyor

Finlandiya Rallisi: Tanak, Rovanpera'nın baskısına rağmen günü lider kapattı Finlandiya Rallisi
WRC

Finlandiya Rallisi: Tanak, Rovanpera'nın baskısına rağmen günü lider kapattı

Finlandiya Rallisi: Tanak lider ancak Lappi farkı kapatıyor Finlandiya Rallisi
Haber video
WRC

Finlandiya Rallisi: Tanak lider ancak Lappi farkı kapatıyor

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Finlandiya Rallisi: Tanak liderliğini sürdürüyor, Rovanpera arayı kapatıyor
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Finlandiya Rallisi: Tanak liderliğini sürdürüyor, Rovanpera arayı kapatıyor

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