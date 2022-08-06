Finlandiya Rallisi: Tanak liderliğini sürdürüyor, Rovanpera arayı kapatıyor
Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Finlandiya Rallisi’ndeki liderliğini ikinci sıradaki Esapekka Lappi’ye karşı arttırsa da üçüncü sıradaki Kalle Rovanpera, yağmurun gelmesiyle beraber farkı azaltmaya başladı.
Tanak, dün gece Lappi’ye karşı elde ettiği 3.8 saniyelik avantajı, yağmurlu cumartesi sabahı 9.5 saniyeye yükseltti.
Yağışlı hava, bu sabahki dört etaptan ikisini kazanan şampiyona lideri Toyota sürücüsü Rovanpera’nın farkı azaltmasına ve takım arkadaşı Elfyn Evans’ı geçmesini sağladı. Genç sürücü şu anda Tanak’ın sadece 12.9 saniye gerisinde yer alıyor.
Bu sabah bir etap galibiyeti alan Evans, liderin 17.9 saniye gerisinde ve hâlâ galibiyet mücadelesinin içerisinde.
Hyundai’den Thierry Neuville, rakipleri Takamoto Katsuta ve Craig Breen’in hatalarından faydalanarak beşinci sıraya yükselirken, Breen 12. etapta aracına hasar vererek ralliden çekildi ve üst üste ikinci rallisini tamamlayamamış oldu.
Katsuta, Neuville’in 5.2 saniye arkasında altıncı sırada yer alırken, M-Sport Ford için pek de iyi geçmeyen rallide Pierre-Louis Loubet yedinci, Gus Greensmith sekizinci sırada yer alıyor.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise WRC2 sürücüleri Teemu Suninen ve Emil Lindholm oldu.
Lappi remains second, but is set to come under pressure for the position from Rovanpera
Photo by: Toyota Racing
Finlandiya Rallisi - 14. etap sonrası sıralama:
|Sıra
|Pilot
|Takım
|Zaman/Fark
|1
|O. Tänak
|Hyundai
|1:27:13.8
|2
|E. Lappi
|Toyota
|+9.5
|3
|K. Rovanperä
|Toyota
|+12.9
|4
|E. Evans
|Toyota
|+17.9
|5
|T. Neuville
|Hyundai
|+1:28.5
|6
|T. Katsuta
|Toyota
|+1:33.7
|7
|P-L. Loubet
|M-Sport Ford
|+2:22.2
|8
|G. Greensmith
|M-Sport Ford
|+2:29.6
|9
|T. Suninen
|Hyundai WRC2
|+5:34.3
|10
|E. Lindholm
|Skoda WRC2
|+5:40.0
Finlandiya Rallisi: Tanak lider ancak Lappi farkı kapatıyor
Finlandiya Rallisi: Tanak, Rovanpera'nın baskısına rağmen günü lider kapattı
Son Haberler
Finlandiya Rallisi: Tanak kazandı, Toyota iki araçla podyumda
2022 Finlandiya Rallisini Hyundai sürücüsü Ott Tanak kazanırken, Kalle Rovanpera güçlü geri dönüşüyle ikinci oldu.
Finlandiya Rallisi: Tanak galibiyete ilerliyor
Finlandiya Rallisi sona yaklaşırken, Hyundai sürücüsü Ott Tanak. Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera'ya karşı farkı korumayı başardı.
Finlandiya Rallisi: Tanak, Rovanpera'nın baskısına rağmen günü lider kapattı
Hyundai pilotu Ott Tanak, Kella Rovanpera'nın kendisine yaklaşmasına rağmen Finlandiya Rallisi'nin son gününe lider giriyor.
Finlandiya Rallisi: Tanak liderliğini sürdürüyor, Rovanpera arayı kapatıyor
Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Finlandiya Rallisi’ndeki liderliğini ikinci sıradaki Esapekka Lappi’ye karşı arttırsa da üçüncü sıradaki Kalle Rovanpera, yağmurun gelmesiyle beraber farkı azaltmaya başladı.