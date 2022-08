Finlandiya Rallisi: Tanak liderliğini sürdürüyor, Rovanpera arayı kapatıyor

Tanak, dün gece Lappi’ye karşı elde ettiği 3.8 saniyelik avantajı, yağmurlu cumartesi sabahı 9.5 saniyeye yükseltti.

Yağışlı hava, bu sabahki dört etaptan ikisini kazanan şampiyona lideri Toyota sürücüsü Rovanpera’nın farkı azaltmasına ve takım arkadaşı Elfyn Evans’ı geçmesini sağladı. Genç sürücü şu anda Tanak’ın sadece 12.9 saniye gerisinde yer alıyor.

Bu sabah bir etap galibiyeti alan Evans, liderin 17.9 saniye gerisinde ve hâlâ galibiyet mücadelesinin içerisinde.

Hyundai’den Thierry Neuville, rakipleri Takamoto Katsuta ve Craig Breen’in hatalarından faydalanarak beşinci sıraya yükselirken, Breen 12. etapta aracına hasar vererek ralliden çekildi ve üst üste ikinci rallisini tamamlayamamış oldu.

Katsuta, Neuville’in 5.2 saniye arkasında altıncı sırada yer alırken, M-Sport Ford için pek de iyi geçmeyen rallide Pierre-Louis Loubet yedinci, Gus Greensmith sekizinci sırada yer alıyor.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise WRC2 sürücüleri Teemu Suninen ve Emil Lindholm oldu.

Lappi remains second, but is set to come under pressure for the position from Rovanpera

Photo by: Toyota Racing