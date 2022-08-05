Finlandiya Rallisi: Tanak lider ancak Lappi farkı kapatıyor

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Günün ilk etabında liderliğe yükselen ve bugün gerçekleştirilen 8 etabın 3'ünde en hızlı isim olan Tanak, Lappi'nin 3.8 sn önünde günü lider tamamlamayı başardı.

Lappi, art arda aldığı 3 etap zaferinin ardından Tanak ile olan 8.3 sn'lik farkı 3.8 sn'ye kadar düşürdü.

Toyota'dan Elfyn Evans hızlı çakıl yollarda öndeki iki isime ayak uyduramasa da 19.3 sn geride günü 3. sırada tamamlayan isimdi.

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, yola ilk çıkma dezavantajını iyi idare etmeyi başardı ve Tanak'ın 21 sn gerisinde 4. sırada günü tamamladı. M-Sport Ford'dan Craig Breen 5. olurken onu Toyota'dan Takamoto Katsuta takip etti. Breen, bir kayaya çarpması nedeniyle 10 sn kaybetti.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Dünkü ilk etapta en hızlı isim olan ancak araç içerisinde rahat olmadığını söyleyen Thierry Neuville, bugünkü ilk etaptan itibaren yavaş kaldı ve günü liderin 50 sn gerisinde 7. sırada tamamladı.

WRC sürücülerinden Pierre-Louis Loubet günü 8. sırada tamamlarken onu Gus Greensmith takip etti. İlk onu tamamlayan isim WRC2'den Teemu Suninen oldu.

Finlandiya Rallisi, cumartesi günkü etaplarla devam edecek.

2022 Finlandiya Rallisi - Cuma günü sonuçları