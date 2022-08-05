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WRC / Finlandiya Rallisi Etap raporu

Finlandiya Rallisi: Tanak lider ancak Lappi farkı kapatıyor

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Finlandiya Rallisi'nde Cuma günkü etapları öğleden sonra yükselişe geçen Toyota sürücüsü Esapekka Lappi'nin önünde ilk sırada tamamlamayı başardı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
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Günün ilk etabında liderliğe yükselen ve bugün gerçekleştirilen 8 etabın 3'ünde en hızlı isim olan Tanak, Lappi'nin 3.8 sn önünde günü lider tamamlamayı başardı.

Lappi, art arda aldığı 3 etap zaferinin ardından Tanak ile olan 8.3 sn'lik farkı 3.8 sn'ye kadar düşürdü.

Toyota'dan Elfyn Evans hızlı çakıl yollarda öndeki iki isime ayak uyduramasa da 19.3 sn geride günü 3. sırada tamamlayan isimdi. 

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, yola ilk çıkma dezavantajını iyi idare etmeyi başardı ve Tanak'ın 21 sn gerisinde 4. sırada günü tamamladı. M-Sport Ford'dan Craig Breen 5. olurken onu Toyota'dan Takamoto Katsuta takip etti. Breen, bir kayaya çarpması nedeniyle 10 sn kaybetti.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Dünkü ilk etapta en hızlı isim olan ancak araç içerisinde rahat olmadığını söyleyen Thierry Neuville, bugünkü ilk etaptan itibaren yavaş kaldı ve günü liderin 50 sn gerisinde 7. sırada tamamladı.

WRC sürücülerinden Pierre-Louis Loubet günü 8. sırada tamamlarken onu Gus Greensmith takip etti. İlk onu tamamlayan isim WRC2'den Teemu Suninen oldu.

Finlandiya Rallisi, cumartesi günkü etaplarla devam edecek.

2022 Finlandiya Rallisi - Cuma günü sonuçları

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Fark Ara
1 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 N Rally1 RC1    
2 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3.8 3.8
3 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 19.3 15.5
4 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 21.0 1.7
5 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Ford Puma Rally1 RC1 32.5 11.5
6 Japan Takamoto Katsuta
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 35.5 3.0
7 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 50.2 14.7
8 France Pierre-Louis Loubet
France Vincent Landais 		Ford Puma Rally1 RC1 1'00.9 10.7
9 United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson 		Ford Puma Rally1 RC1 1'02.6 1.7
10 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 2'59.9 1'57.3
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Finlandiya Rallisi: Tanak, Lappi'nin önünde lider Rovanpera beşinci
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