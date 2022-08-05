Finlandiya Rallisi: Tanak, Lappi'nin önünde lider Rovanpera beşinci

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Sabah saatlerinde herhangi bir hataya mahal vermeyen 2019 dünya şampiyonu, her ne kadar aracından memnun olmasa da dört etapta iki galibiyet elde etti ve en yakın rakibi Lappi'nin 6.2 saniye önünde lider.

Rakiplerine göre nispeten rahat bir pozisyondan ralliye başlayan Lappi, üçüncü etapta galibiyete ulaştı ve son etapta Tanak'ın sadece 0.9 saniye gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz sezonun galibi Elfyn Evans 11.1 saniye geride üçüncüydü. Evans'ın 2.4 saniye gerisinde ise güçlü bir gün geçiren M-Sport sürücüsü Craig Breen yer aldı.

Bir kez daha parkura ilk çıkan sürücü olmanın dezavantajıyla baş etmek zorunda kalan şampiyona lideri Kalle Rovanpera, sadece 15.3 saniye geride beşinciydi. Rovanpera'nın arkasında takım arkadaşı Takamoto Katsuta ve Hyundai sürücüsü Thierry Neuville yer aldı.

Son üç sırada ise M-Sport sürücüleri Pierre-Louis Loubet, ilk kez bir Rally1 aracıyla parkura çıkan Jari Huttunen ve Gus Greensmith yer aldılar.

Sürüş anlamında pek mutlu olmayan Tanak, günün ilk etabında galibiyete ulaştı ve ralli liderliğini ele geçirdi. Tanak'ın 2.7 saniye gerisinde Lappi, üçüncü sırada Breen, dördüncü sırada ise M-Sport sürücüsü Adrien Fourmaux yer almaktaydı.

Liderin 6.3 saniye gerisinde kalan Rovanpera ise parkura ilk çıkan sürücü olmanın beklediğinden daha büyük sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

Bir diğer Toyota sürücüsü Katsuta 360 derece spin atıp yola dönmeyi başarırken, Loubet ise viraj esnasında bir kayayla temas etti ve etabı tamamlamakta zorlandı.

Ancak sabahın en ciddi dramasını yaşayan isim Hyundai sürücüsü Oliver Solberg oldu. Bir sola dönüş esnasında aracın kontrolünü kaybeden ve takla atan Solberg, takla kafesinin zarar gördüğü ağır kazanın ardından ralliye veda etti.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRC Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Üçüncü etapta dizginleri eline alan isim Lappi oldu. Fin pilot, Tanak'ın 0.3 saniye önünde etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Breen üçüncü olarak bu etapta Rovanpera'nın 0.2 saniye gerisinde kalan Evans'ı kovalamayı sürdürdü. Rovanpera etabın ardından genel klasmanda 10.8 saniye geri düştü.

M-Sport ise dramalarına bir yenisini ekledi; aracının sağ ön tarafı hendekteki bir kayayla temas eden Fourmaux, etabın bitmesine yedi kilometre kala durmak zorunda kaldı.

Fransız sürücü ve yardımcı sürücüsü Alexandre Coria kablolar yardımıyla aracı tamir etmeyi ve yavaş bir şekilde servis alanına dönmeyi başardılar, ancak 17 dakika kaybetmişlerdi.

Dördüncü etapta Tanak bir kez daha sahnedeydi, Lappi'nin yalnızca 0.4 saniye önünde yer alan Estonyalı böylece günün ikinci etap galibiyetini elde etti.

Pek rahat hissetmeyen ancak hızını koruyan Evans üçüncü, güçlü performansını sürdüren Breen dördüncü, sadece 2.5 saniye geride kalan Rovanpera ise beşinciydi.

Daha gerilerde ise Loubet etaba başlarken sorun yaşadı ve aracını stop ettirdi, şanssızlıkları devam eden Fourmaux ise direksiyon hidroliğinin yağ sızdırması nedeniyle zaman kaybetti.

Ancak Fourmaux'un kaybı, organizatörlerin "yüksek sayıda izleyicinin güvenlik sorunlarına yol açabileceği yönündeki endişeler" nedeniyle beşinci etabı iptal etmelerinden ötürü biraz azaldı.

Altıncı etabın galibi ise sadece 0.1 saniyeyle Neuville ve Tanak'ın önüne geçmeyi başaran Katsuta oldu. Etkileyici bir performans ortaya koyan çaylak Huttunen dördüncü, Rovanpera ise 2.1 saniye farkla beşinci sıradaydı.

Finlandiya Rallisi, öğleden sonra yapılacak dört etapla devam edecek.