Finlandiya Rallisi: Tanak kazandı, Toyota iki araçla podyumda

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Dünya Ralli Şampiyonası, bu hafta sonu sezonun sekizinci ayağı için Finlandiya'daydı ve rallinin ilk etabını lider geçen isim Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'di. Ancak Belçikalı sürücü, cuma günü itibariyle öndekilere ayak uyduramazken, liderlik takım arkadaşı Ott Tanak'a geçti.

Tanak, ikinci etapta aldığı liderliği, zorlu şartlara rağmen bir daha bırakmadı ve 2022 Finlandiya Rallisi'ni kazanmış oldu.

Ralli boyunca toplamda altı etap kazanan Tanak, bu yıl Sardunya Rallisi'nden bu yana ilk ralli zaferini elde etti. Bu, Hyundai'nin de bu yılki ikinci zaferiydi.

Ralli etaplarına ilk başladığı için dezavantajlı konumda yer alan şampiyona lideri Kalle Rovanpera, ilk gün podyum pozisyonlarının dışında yer alsa da, sonrasında durumu toparladı ve yağmur altında harika bir sürüş çıkardı.

Güçlü formunu son günde de devam ettiren Rovanpera, 10 saniyelik farkı 6 saniyeye kadar indirse de, Tanak'ı geçemedi ve ralliyi ikinci bitirdi. Yine de Rovanpera, Güç Etabını kazanarak hafta sonunu 23 puanla tamamladı ve bitime beş ralli kala şampiyonadaki puan farkını 94'e kadar çıkardı.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Esapekka Lappi, kendi ülkesindeki ralli için favoriler arasındaydı ve cuma günü ikinci sırada yer alsa da, sonrasında takım arkadaşı Rovanpera'nın ardına düştü ve ralliyi üçüncü sırada tamamladı. Bu, 2022 sezonundaki ilk podyumuydu.

Ralli boyunca beklenen performansı gösteremeyen ve şanssızlıklarla boğuşan Elfyn Evans, galibiyet mücadelesinden uzak kaldığı Finlandiya Rallisi'ni dördüncü sırada tamamladı. Böylelikle şampiyonada dördüncü sıraya kadar geriledi.

Neuville de yine ralli boyunca zorlanan isimlerden birisiydi ve bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkarmasının ardından, takım arkadaşının 2 dakika 18 saniye gerisinde beşinci oldu.

Takamoto Katsuta, podyum mücadelesi veremediği ralliyi altıncı sırada tamamlarken, Toyota böylelikle dört araçla birden ilk altıya girmiş oldu.

M-Sport Ford için oldukça zor geçen rallide, ilk yediye giren tek isim Gus Greensmith olurken, ralliyi 3 dakika 57 saniye geride yedinci tamamladı.

Adrien Fourmaux ve Craig Breen yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları hataların ardından ralliyi gerilerde tamamladılar. Yine de Breen, Güç Etabı'nı ikinci sırada tamamlayarak en azından hafta sonunu 4 puanla kapatmış oldu.

WRC2 sınıfındaki keyifli mücadelenin galibi, Hyundai ile yarışan Teemu Suninen oldu.

2022 WRC sezonu, 18-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Belçika Rallisi ile devam edecek.

Etap galipleri:

19. etap: O. Tänak

20. etap: O. Tänak & K. Rovanperä

21. etap: K. Rovanperä

22. etap: K. Rovanperä

Finlandiya Rallisi sonucu: