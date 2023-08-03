Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada

M-Sport-Ford sürücüsü, Jyvaskyla şehrinin caddelerinde gerçekleştirilen 3.48 km'lik Harju etabında en hızlı isim olmayı başardı.

Tanak, Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in 0.6 saniye önünde en hızlı zamanı yaparken, şampiyona lideri Kalle Rovanpera 0.7 saniye geride üçüncü oldu.

Tanak, etabın ardından bu hafta sonu kazanmak için gerekli pakete sahip olup olmadığı sorulduğunda, "Rakiplerimiz gerçekten çok güçlü, bu yüzden her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Bu hafta sonu ikinci Hyundai i20 N Rally1 Hybrid'i süren Hyundai'den Esapekka Lappi, Tanak'ın 1.8 saniye gerisinde dördüncü en hızlı zamanı yaptı. Fin pilotun sadece 0.1 saniye gerisinde Toyota'dan Elfyn Evans yer aldı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

M-Sport'tan Pierre-Louis Loubet, Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde altıncı olurken, Teemu Suninen ilk sekizi tamamladı.

18 WRC galibiyeti bulunan Jari-Matti Latvala, bu hafta sonu dördüncü GR Yaris ile mücadele ediyor ve ilk etabı 8.1 saniye geride dokuzuncu tamamladı.

Toyota WRC takım patronu, Rally1 aracıyla yalnızca bir test günü tamamlayabilmişti.

İlk onu WRC2 sürücüsü Jari Huttunen tamamladı.

Shakedown'de en hızlı zamana imza atan Castrol Ford Team Türkiye sürücüsü Ali Türkkan ise, açılış etabını WRC3 klasmanında dördüncü tamamladı.

İlk etabın sonucu:

Poz. Sürücü Araç/Motor Zaman Fark 1 Ott Tänak Ford 2'39.0 2 Thierry Neuville Hyundai 2'39.6 0.6 3 Kalle Rovanperä Toyota 2'39.7 0.7 4 Esapekka Lappi Hyundai 2'40.8 1.8 5 Elfyn Evans Toyota 2'40.9 1.9 6 P-L.Loubet Ford 2'41.2 2.2 7 Takamoto Katsuta Toyota 2'42.1 3.1 8 Teemu Suninen Hyundai 2'43.6 4.6 9 J-M.Latvala Toyota 2'47.1 8.1 10 Jari Huttunen Skoda 2'47.3 8.3