Finlandiya Rallisi: Tanak, Rovanpera'nın baskısına rağmen günü lider kapattı

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Bugün gerçekleştirilen 8 çakıl etabının iki tanesini Tanak kazansa da değişken hava koşulları ve hızlı bir Rovanpera, Cumartesi günü yakın bir liderlik mücadelesi yaşanmasına neden oldu.

Lider Tanak, güne Toyota'dan Esapekka Lappi'nin 3.8 saniye önünde başlamıştı ve günü diğer Toyota pilotu Rovanpera'nın 8.4 saniye önünde tamamladı. Rovanpera, 21 saniye geride 4. sıradan başladığı günü 8.4 saniye geride 2. sırada kapadı.

Şampiyona lideri Rovanpera, öğlen bölümündeki 4 etap zaferiyle günün son bölümünü domine etti ve Tanak'la arasındaki farkı azalttı. Genç yıldız, son gün öncesinde 2. sırada yer alıyor.

Bir taş yüzünden ön camı kırılan Lappi, görüş sorunları yaşamasından ötürü zaman kaybetti ve 3. sıraya geriledi. Günün sonunda liderin 35.2 saniye arkasındaydı.

Diğer bir Toyota pilotu Elfyn Evans, günün ilk etabını kazansa da sonrasında temposunu koruyamadı ve sol arka süspansiyon sorunu yaşamasının ardından daha da zaman kaybederek günü 4. sırada noktaladı.

Hyundai pilotu Thierry Neuville ise günü liderin 2:05.5 sn arkasında 5. sırada tamamladı. Takamoto Katsuta ise Gus Greensmith'in önünde 6. sırada yer alıyor.

Öğlen bölümüne başladığında etaplar kurumuştu ama yoldaki derin çukurlar pilotlara ekstra bir meydan okuma sundu.

Öğlen bölümünün ilk etabı olan 15. etabı Rovanpera, Tanak'ın 0.2 saniye önünde kazandı ve 3. etap zaferini aldı. Bir taş tarafından ön camı kırılan Lappi ise bu etapta zaman kaybetti.

Lappi, o etapta 1.9 saniye kaybederken, Evans 5.3 saniye kaybetti ve liderlik mücadelesinin dışına düşmeye başladı.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Rovanpera, 16. etabı da kazandı ve Tanak'ın üzerinde baskı kurmaya devam etti ancak Hyundai pilotu savaşmaya devam etti.

Rovanpera, bu etap zaferiyle birlikte genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi ve ön camındaki hasardan dolayı görmekte zorlanan Lappi'yi arkasında bıraktı. Lappi, bu etapta en hızlı 4. zamanı kaydedebildi ve Rovanpera'ya 7.2 sn kaybetti.

Öğlen bölümünün 3. etabı olan 17. etapta da Rovanpera ile Tanak galibiyet için mücadele etti ancak bu sefer, iki isim de aynı zamanı kaydettiler.

Lappi, bu etapta görüş sorunları nedeniyle daha çok zaman kaybetti, Evans ise sol arka lastiğine hasar almasının ardından aracını tamir etmek zorunda kaldı.

Günün son etabı olan 18. etapta zafer yine Rovanpera'nın oldu ve genç pilot, Tanak'tan 3.1 saniye aldı. Finlandiya Rallisi, yarın gerçekleştirilecek 4 etapla sona erecek.

Etap galipleri

11. etap : E. Evans

12. etap : K. Rovanperä

13. etap : K. Rovanperä

14. etap: O. Tänak

15. etap : K. Rovanperä

16. etap : K. Rovanperä

17. etap : O. Tänak

18. etap : K. Rovanperä

Finlandiya Rallisi - 18. etabın ardından genel klasman