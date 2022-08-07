Finlandiya Rallisi: Tanak galibiyete ilerliyor

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Takvimin en ikonik rallilerinden biri yavaş yavaş sona yaklaşırken, farkı arttırmaya odaklanan Ott Tanak 10.3 saniye farkla liderliğini koruyor.

Toyota sürücüsü Esapekka Lappi rahat bir farkla üçüncü fakat bir hayli tempo kaybetti ve liderin 50 saniye gerisine düştü. Cumartesi öğleden sonra ön camı ikiye ayrılan Lappi'nin ön camı da değiştirildi.

Lappi'nin 43 saniye arkasında diğer Toyota ile Elfyn Evans yer alıyor. Evans'ı ise sırasıyla Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta ve M-Sport sürücüleri Gus Greensmith ve Pierre-Louis Loubet takip etmekte.

Kariyerinin üçüncü Finlandiya Rallisi galibiyeti için güne oldukça hızlı başlayan Tanak tam anlamıyla kaldığı yerden devam etti ve günün ilk etabını Rovanpera'nın 1.9 saniye önünde tamamladı.

Etabın başında ön ızgarasında ufak bir hasar olduğunu belirten Tanak, "Kesinlikle tam gaz gittiğim bir etaptı. Burada olmaktan mutluyum, böyle bir sabah geçirmeye ihtiyacımız vardı. Tempomuzu korumamız gerekiyor, yine de güzel bir duyguydu." dedi.

Pek de iyi bir etap geçirmediğini kabul eden Rovanpera ise, "Yapabileceğim pek fazla bir şey yoktu. Pürüzsüz bir etap geçirdik, yol sürekli temizleniyordu. Hızlı olmaya çalıştım ama kesinlikle benim için mükemmel bir etap değildi.” dedi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Gereksiz riskler almamayı tercih eden Neuville, buna rağmen vites arttırmış gibi görünen i20 N'si ile etabı üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Neuville'i Lappi, Evans ve Katsuta takip etti.

Yol tutuşu eksikliği nedeniyle aracıyla savaşan Greensmith, buna rağmen takım arkadaşı Loubet'in önünde yer almayı başardı.

Kıran kırana mücadele 20. etapta da devam etti. İnanılmazdır ki, Tanak ve Rovanpera, Cumartesi gününün ardından ikinci kez birebir aynı zamanları elde ettiler! Ancak etap galibiyeti Rovanpera'ya gitti.

Rovanpera "Risk alsaydım daha hızlı gidebilirdim ancak bunu istemedim."

"Benim için arada hiçbir fark yok -eğer birkaç saniye daha hızlı olmak için çılgınca bir risk alırsam, Ott ile aynı zamanı elde edebilirim. Buna değmez." dedi.